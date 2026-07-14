أخضر اليد يدشن مشوار الآسيوية بالعماني

يدشن المنتخب السعودي لكرة اليد فئة الشباب مشواره في البطولة الآسيوية الـ19 والتي تستضيفها مدينة تشوتشو الصينية، بمواجهة نظيره العُماني، الأربعاء المقبل.

وتجري منافسات البطولة في المدينة الصينية خلال الفترة من 15 إلى 27 يوليو الجاري، وتُعد مؤهلة إلى بطولة العالم للشباب المقررة في مقدونيا عام 2027.

ويلعب الأخضر ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: عُمان، البحرين، الصين تايبيه، الصين، وهونج كونج.

وكان أخضر اليد أنهى معسكرًا تحضيرًا خارجيًا في مقدونيا استعدادًا للبطولة الآسيوية خلال الفترة من 23 يونيو إلى 5 يوليو الجاري وخاض خلاله عددًا من المباريات التجريبية أمام مقدونيا وكوسوفو.

وضمت قائمة ميلانو جيليرمو مدرب المنتخب 22 لاعبًا هم: عبد الله السعدون، زكريا طه، مهند السيهاتي، حيدر الدعسري، محمد القايد، عبد الله المرهون، حسين الحمدان، أحمد العبيدي، علي السني، محمد السيهاتي، حسن الصفار، سلمان المعيني، هشام ياسر، بدر القرني، أمجد بيضي، أحمد العبيدي، يوسف عمر، قاسم الخويليدي، فاضل الرمضان، أسامة الربيع، عباس العوازم، ومختار العبد الوهاب.