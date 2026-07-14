باينا: الاستحواذ سلاحنا ضد العاصفة الفرنسية

يستعد المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم لمواجهة الرباعي الهجومي الخطير لنظيره الفرنسي في مباراتهما لحساب نصف نهائي كأس العالم الثلاثاء، بفلسفة مختلفة تقوم على الاستحواذ والتحكم في إيقاع المباراة، وتوجيه مصادر الخطر نحو مرمى المنافس.

وقال الجناح الإسباني أليكس باينا في تصريحات صحافية الإثنين إنهم يحترمون بالتأكيد واحدًا من أقوى منتخبات البطولة هجوميًا، والذي يقوده كيليان مبابي ومايكل أوليسه وعثمان ديمبلي وإما ديزيريه دوي أو برادلي باركولا.

لكن اللاعب الإسباني شدد على أنهم لن يكتفوا بانتظار العاصفة في مواجهة يوم الثلاثاء: «الرباعي الأمامي يقدم بطولة رائعة وسيتعين علينا مراقبتهم. لكننا سنحاول جعلهم يفعلون ذلك معنا بشكل أكبر».

وأضاف: «نقاط قوتنا تكمن في الاستحواذ على الكرة، والاحتفاظ بها كثيرًا من أجل الهجوم وضمان أن يهاجمونا بأقل قدر ممكن. نأمل أن يسير الأمر على هذا النحو غدًا أيضًا».

وتعكس هذه الكلمات بدقة أسلوب إسبانيا عندما خرجت منتصرة في مواجهتي قبل النهائي ببطولتي أوروبا ودوري الأمم الأوروبية أمام المنتخب الفرنسي بقيادة مدربهم الحالي ديدييه ديشامب.

وتابع باينا: «الاستحواذ سيكون مجددًا خط دفاعنا الأول وطريقتنا الأوضح للسيطرة». لكنه حذر من أن التاريخ لن ينوب عنهم في التدخلات وقطع الكرات بأرض الملعب.

وقال: «صحيح أننا قادمون من مباراتين حققنا فيهما الفوز عليهم، وكان ذلك يصب في مصلحتنا، لكن كل مباراة لها ظروفها الخاصة. إنهم يقدمون بطولة مذهلة».

ويتمثل الجانب الآخر للثقة التكتيكية لإسبانيا في جدول السفر الذي جعلهم يقطعون مسافات أطول بكثير من فرنسا قبل مباراة قبل النهائي.

واختارت إسبانيا الإقامة في تشاتانوجا بولاية تينيسي خلال دور المجموعات، وهي مدينة لم تستضف أي مباريات في كأس العالم، وكان عليها السفر عبر ثلاث مناطق زمنية مختلفة لخوض مبارياتها، في حين حافظت فرنسا على مقرها في بوسطن طوال الوقت وستخوض أول مباراة لها خارج المنطقة الزمنية الشرقية، بعد أن سافرت مسافة تقل بنحو 16 ألف كيلومتر عن منافستها.

ومع ذلك، قلل الظهير بيدرو بورو من المخاوف بشأن الإرهاق: «من الخارج قد تبدو الأمور كذلك، لكن في حياتنا اليومية نسافر باستمرار ولا نشعر بالكيلومترات التي نقطعها. لقد تمكنا من التعافي من أجل هذه المباراة».

لكن باينا أكثر صراحة بشأن الإجهاد الناتج عن السفر وأوضح: «صحيح أننا نشعر بالقليل من التعب بسبب كثرة السفر. لقد سافرنا لمسافات أطول وقطعنا كيلومترات أكثر منهم، وفي النهاية، عندما تقترب من الأدوار النهائية، تشعر بذلك قليلًا».

وأضاف: «لكنني أعتقد أننا جميعًا بخير، ونشعر بحماس بالغ ورغبة كبيرة. إنه احترام لواحد من أفضل المنتخبات في البطولة وفي العالم. نأمل أن تكون مباراة متكافئة للغاية وأن تحسمها التفاصيل الصغيرة».