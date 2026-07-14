معرض الصيف.. 45 عملا و 30 فنانا في الرياض

تتسع خيارات التجارب الصيفية في الرياض، ضمن برنامج صيف السعودية 2026 تحت شعار «صيفنا على كيفنا»، مع «معرض الصيف للفنون» الذي يستعرض أكثر من 45 عملًا فنيًا بمشاركة أكثر من 30 فنانًا وفنانة من السعوديين والمقيمين في السعودية، مقدمًا للزوار تجربة ترفيهية تبرز تنوع المشهد الفني المعاصر.

وينظم المعرض معهد مسك للفنون إحدى الجهات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون تحت عنوان: «طرق المعرفة: الفن كبحث متعدد التخصصات»، ويقدم أعمالًا تستكشف الفن بوصفه مساحة للبحث والتجريب، وتعكس تقاطعاته مع مجالات معرفية واجتماعية متعددة، من خلال رؤى إبداعية متنوعة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» يضم المعرض أعمالًا تنتمي إلى وسائط فنية مختلفة تشمل الفنون البصرية، والتصوير الفوتوغرافي، والفيديو، والوسائط المتعددة، والأعمال التركيبية، بما يمنح الزوار فرصة للاطلاع على تجارب فنية معاصرة تستعرض تنوع الأساليب الإبداعية، وتبرز تطور الممارسة الفنية في السعودية.

ويشتمل المعرض على برنامج مصاحب يضم جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية، تتيح للزوار التفاعل مع الفنانين واستكشاف أبعاد الأعمال المشاركة، في تجربة تجمع الإبداع والمعرفة ضمن أجواء صيفية متنوعة.

ويستقبل معرض الصيف للفنون زواره في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بمدينة الرياض حتى الأول من أغسطس المقبل، ضمن التجارب التي يقدمها برنامج «صيفنا على كيفنا»، بما يعزز تنوع الخيارات السياحية والترفيهية، ويثري التجارب الترفيهية للزوّار خلال موسم الصيف.