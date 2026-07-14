تكريم جماهيري

احتفى أكثر من 40 ألف متفرج، مساء الإثنين، في ملعب القاهرة الدولي بالمنتخب المصري الأول لكرة القدم تكريمًا له على أدائه خلال كأس العالم 2026، وتجاوزه مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته المونديالية عبر وصوله إلى دور الـ 16.. وأدَّى المطرب تامر حسني فقرةً غنائيةً بعد أن دخل اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية والطبية إلى أرضية الملعب على متن حافلةٍ مكشوفةٍ، استُقبِلَت بترحيبٍ جماهيري كبير، أتى بعد يومين من وصول بعثة «الفراعنة» قادمةً من الولايات المتحدة الأمريكية. (المركز الإعلامي - اتحاد كرة القدم المصري)