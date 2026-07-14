يامال: هديتي المفضّلة.. رحلة إلى نيويورك

حاول الإسباني لامين يامال، جناح المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، احتواء جدلٍ بدأ يتصاعد بعد تصريحاتٍ، ذكر فيها أنه لا يخشى فرنسا، مؤكدًا أنها كانت إجابةً عن سؤالٍ، طُرِحَ عليه في مؤتمرٍ صحافي.

وقال جناح فريق برشلونة، الذي احتفل الإثنين بذكرى ميلاده الـ 19: «سُئِلت إن كنت أخاف من فرنسا، فأجبت: كلا. نحن أبطال أوروبا. إنها كرة القدم، كما قال الدولي الفرنسي جول كونديه، زميلي في برشلونة. إنها كرة قدمٍ بكل بساطةٍ».

وأضاف اللاعب، الذي كان يلبس عقدًا اشتراه لنفسه بمناسبة يوم ميلاده، في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين، قبل لقاء فرنسا ضمن نصف نهائي كأس العالم 2026، الثلاثاء: «لم أتلقَّ كثيرًا من الهدايا بعد. أفضل هديةٍ ستكون الفوز على المنتخب الفرنسي الثلاثاء، إضافةً إلى رحلةٍ إلى نيويورك». ويقصد المباراة النهائية التي يحتضنها ملعب ميتلايف في نيويورك.

كذلك أشار اللاعب، الذي يتصاعد مستواه بعد بدايةٍ متواضعةٍ في البطولة، على الرغم من أنه لم يسجل سوى هدفٍ واحدٍ فيها، إلى التحدِّي الذي طرحه مدربه لويس دي لا فوينتي بتسجيل هدفٍ جديدٍ في مرمى فرنسا، الثلاثاء.

وتابع: «لا أقلق بشأن الأهداف، لكن من المميِّز دائمًا التسجيل في هذا النوع من المباريات. أقبل التحدي، لذا جئت إلى هنا».

وقبل ذلك بقليلٍ، دعا دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، لاعبه إلى أن يكون هادئًا: «عمره 19 عامًا! لا داعي للتوتر. اليوم الكبير ليامين لم يأتِ بعد. آمل أن يكون الثلاثاء، أو في النهائي إذا نجحنا في بلوغه».