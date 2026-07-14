الفيحاء ينهي مرحلة المجمعة ويغادر إلى هولندا

غادرت بعثة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم من الرياض إلى هولندا، الثلاثاء، لإجراء معسكرٍ خارجي ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات للموسم المقبل، وفق ما نشره حساب النادي الرسمي في منصة "إكس".

وأنهى "البرتقالي"، الإثنين، المرحلة الأولى في المجمعة، وخضع خلالها اللاعبون لفحوصاتٍ طبيةٍ، واستمرَّت أسبوعًا.

وأجرى الفيحاء تدريبه الأخير على ملعب عبد العزيز التويجري في مقر النادي، وركز خلالها البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق الجديد، على الجوانب اللياقية والعضلية.

وأنهى الفيحاء موسم دوري روشن السعودي الماضي في المركز العاشر برصيد 38 نقطةً، جناها من عشرة انتصاراتٍ، وثمانية تعادلاتٍ، مقابل 16 خسارة.