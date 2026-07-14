سومر ينضم إلى بطل بلجيكا

انضمَّ الحارس السويسري يان سومر إلى صفوف فريق كلوب بروج الأول لكرة القدم، بطل بلجيكا، الثلاثاء، بعقدٍ يمتدَّ ثلاثة مواسم على الرغم من بلوغه سن 37 عامًا، وفق ما أعلنه النادي عبر حسابه في منصة "إكس" بعد رحيله عن إنتر ميلان الإيطالي، يونيو، إثر انتهاء عقده.

وكان الدولي السابق، الذي خاض 94 مباراةً بقميص منتخب سويسرا، أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب كأس أوروبا 2024.

وقضى سومر عشرة أعوامٍ مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ثم انتقل إلى بايرن ميونيخ، يناير 2023، لتعويض غياب مانويل نوير، الذي تعرَّض حينها لإصابةٍ قويةٍ.

وخلال الموسمين الماضيين، دافع سومر عن ألوان إنتر، وتُوِّج معه بلقب الدوري الإيطالي مرتين، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2025 قبل أن يخسر اللقب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويخوض سومر مع كلوب بروج مسابقة دوري أبطال أوروبا، وسيخلف الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه الذي أعلن اعتزاله كرة القدم.