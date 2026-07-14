هولندا

غادرت بعثة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم من الرياض إلى هولندا، الثلاثاء، لإجراء معسكرٍ خارجي ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات للموسم المقبل (المركز الإعلامي ـ الفيحاء)