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هولندا

2026.07.14 | 11:46 am
غادرت بعثة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم من الرياض إلى هولندا، الثلاثاء، لإجراء معسكرٍ خارجي ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات للموسم المقبل (المركز الإعلامي ـ الفيحاء)
هولندا

هولندا

هولندا

هولندا