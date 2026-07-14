إنزاجي يستبعد البليهي من رحلة النمسا

استبعد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المدافع علي البليهي من القائمة المرشحة التي ستغادر إلى النمسا للدخول في المعسكر الإعدادي الخارجي، الذي ينطلق الأربعاء ويمتد حتى 3 أغسطس المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ البليهي أصبح خارج حسابات إنزاجي في منافسات الموسم الجديد، وفق المؤشرات الأولية، على الرغم من بقاء موسم كامل في عقده، الذي ينتهي الصيف المقبل.

ودخل البليهي «36 عامًا» التدريبات مع المجموعة نهاية الأسبوع الماضي بعد خضوعه لاختبارات قياسية بدنية وعضلية، عقب تعافيه من الإنفلونزا التي تعرض لها قبل أيام، حالت دون دخوله مع زملائه اللاعبين بعد العودة من الإجازة الموسمية.

وخلال ثمانية مواسم ونصف الموسم، لعب البليهي بقميص القطب العاصمي 263 مباراة سجَّل خلالها 23 هدفًا، وصنع ثلاثة أهداف، قبل أن تتم إعارته إلى الشباب يناير الماضي، وأسهم في تحقيق خمسة ألقاب للدوري، وثلاث بطولات لكأس الملك، وثلاثة ألقاب للسوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا مع الهلال.

إلى ذلك، تغادر بعثة الفريق الأزرق إلى النمسا، الأربعاء، للانخراط في المعسكر الإعدادي، على أن يخوض الفريق أربع مباريات تجريبية، يفتتحها أمام شتورم جراتس 19 يوليو، وبعدها بأربعة أيام يلعب ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وفي 29 يوليو يواجه مولودية الجزائر، ويختتم التجارب ضد الأهلي القطري في اليوم الختامي من المعسكر.