الاتحاد السنغالي: طبيب المنتخب متخصص في أمراض النساء

كشف عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الإثنين، عن أنَّ طبيب المنتخب الأول كان يفتقر إلى الخلفية التخصصية اللازمة لدعم ​الفريق خلال بطولة كأس العالم 2026، وذلك في وقت يقيّم فيه الاتحاد مسيرة مخيبة للآمال في البطولة.

وقال رئيس الاتحاد، في مؤتمر صحافي، إنَّ طبيب الفريق تدرب ليصبح طبيب أمراض نساء، مشيرًا إلى أنَّ هذه المسألة اكتُشفت في وقت متأخر وأثارت ‌قلق اللاعبين ‌بشأن مستوى الدعم الطبي ​المتاح.

وأضاف ‌فال: «بناءً ⁠على التقارير ​التي ⁠تلقيتها، لم يكن اللاعبون مطمئنين بما يكفي بشأن تلقي الرعاية منه». وتابع أنَّ الاتحاد سعى إلى الاستعانة بخبرات طبية إضافية لطمأنة الفريق».

وتابع فال: «كان علينا إيجاد خبرة مقنعة حتى يشعروا بالاطمئنان، لأنَّ الصحة تأتي قبل كل شيء».

ومن جانبها، رفضت الجمعية السنغالية للطب الرياضي، ⁠في بيان، هذه ‌المزاعم ووصفتها بأنها «لا أساس لها من ​الصحة وتعد تشهيرًا».

وذكرت الجمعية ‌أنَّ عبد الرحمن فيديور، طبيب المنتخب، حاصل ‌على دبلوم تخصصي في الطب الرياضي وعلم الأحياء الرياضي من كلية الطب بجامعة الشيخ أنتا ديوب.

وأضافت أنَّه ترأس سابقًا قسم العلاج الطبيعي في مستشفى فان، ويعمل طبيبًا لمنتخب ‌السنغال منذ عام 2017، وكان مع الفريق منذ ذلك الحين في ثلاث بطولات ⁠لكأس ⁠العالم وخمس بطولات لكأس الأمم الإفريقية.

وخسرت السنغال أول مباراتين في دور المجموعات أمام فرنسا والنرويج، وفرَّطت في تقدمها 2ـ0 قبل خمس دقائق من ​نهاية مباراتها أمام بلجيكا ​في دور الـ 32، قبل أن تخسر 2ـ3 بعد التمديد لوقت إضافي.