الخميس.. انطلاق بطولة المنطقة الغربية للكوراش

أعلنت اللجنة السعودية للكوراش عن بدء التسجيل في بطولة المنطقة الغربية للكوراش، التي ستجرى 16 و17 يوليو الجاري في الصالة الأولمبية بنادي جدة.

وتأتي هذه البطولة في إطار سعي اللجنة إلى زيادة أعداد الممارسين والممارسات لرياضة الكوراش، وتغذية الفئات السنية للمنتخبات السعودية، وتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب في مختلف مناطق السعودية، من خلال توفير المنصة المناسبة لإبراز القدرات وتطوير المهارات.

يُذكر أنَّ عبد العزيز الخالدي، لاعب المنتخب السعودي للكوراش، حقَّق المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا للكبار للكوراش في أوزبكستان، كما سطّرت الكفاءات السعودية حضورًا لافتًا في البطولة الآسيوية الـ15 للكوراش، بعدما قاد عبد الله الريدي الإدارة التقنية والتشغيلية للبطولة التي استضافتها العاصمة الطاجيكية دوشنبه، عبر نظام إلكتروني من تصميمه وتطويره بالكامل.

وتدعو اللجنة الجميع للتسجيل والمشاركة في هذه البطولة، لتعزيز فرصة تمثيل منتخبات السعودية بمختلف الفئات السنية في المحافل الإقليمية والعالمية.