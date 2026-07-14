الهلال يعير دارسي إلى أبها

وافقت إدارة نادي الهلال على إعارة عبد الكريم دارسي، لاعب فريقها الأول لكرة القدم، إلى أبها لمدة موسم واحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ إدارة النادي العاصمي تهدف إلى منح دارسي فرصة للمشاركة لاعبًا أساسيًّا في نادٍ آخر الموسم الجديد، بعد أن قلت حظوظه بالفريق الأزرق.

ويعد دارسي سابع لاعب هلالي يستعبد قبل انطلاقة الموسم الجديد، بعد أن وقَّع محمد القحطاني مع نادي القادسية، واقتراب البرازيلي ماركوس ليوناردو من التوقيع مع أياكس أمستردام الهولندي، وإبعاد الحارس أحمد أبو راسين وعلي البليهي وعبد الله رديف، وانتهاء عقد الإسباني بابلو ماري.

وانتقل دارسي إلى صفوف الهلال الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد إلى خمسة مواسم، قادمًا من الأهلي.

وشارك المولود في 18 أبريل 2003 «23 عامًا» مع الأزرق في 28 مباراة، لم يسجل ويصنع أي هدف.