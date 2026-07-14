الفتح يدشن معسكر ماربيا بالمسبح

دشَّن فريق الفتح الأول لكرة القدم تدريباته، صباح الثلاثاء، بمقر المعسكر الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية، التي وصل إليها مساء الإثنين، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

وقسَّم الجهاز الفني التدريبات إلى ثلاثة أقسام، إذ بدأ بتمارين التقوية في صالة الإعداد البدني، قبل التوجه إلى الملعب لإجراء بعض التمارين الخفيفة، ومن ثم توجه الجميع إلى حوض السباحة، لتفكيك العضلات بعد عناء رحلة السفر.

وانطلقت بعثة الفريق من الأحساء إلى الرياض، مساء الأحد الماضي، وفي اليوم التالي توجه الجميع إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، للمغادرة إلى ماربيا في رحلة استغرقت سبع ساعات.

وافتتح «النموذجي» مرحلة الإعداد في الأحساء مطلع يوليو الجاري حتى الخامس منه بإجراء فحوصات طبية لكافة اللاعبين، وفي السادس من الشهر ذاته انطلقت التدريبات على ملعب النادي في الأحساء شملت رفع المعدل اللياقي، فيما يستمر المعسكر حتى 4 أغسطس المقبل في مرحلته الثالثة، على أن تكون المحطة الأخيرة في الأحساء من 5 إلى 12 أغسطس.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة الكرة عن مواعيد المباريات التجريبية في المعسكر والفرق التي سيواجهها ضمن برنامج الإعداد.