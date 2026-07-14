«لا ليجا» تؤجل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة

يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم الجديد، أول مباراة له في الدوري الإسباني خلال فترته الثانية على رأس الإدارة الفنية للملكي خارج أرضه أمام إسبانيول 22 أغسطس، بعدما تمَّ تأجيل المباراة الافتتاحية للفريق العاصمي، الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يفتتح النادي الملكي مشواره في «لا ليجا» ضد ريال سوسيداد في المرحلة الأولى، قبل أن يتم تأجيل المباراة إلى 26 أغسطس المقبل.

ويستهل برشلونة، حامل اللقب، مشوار الدفاع عن لقبه ضد إلتشي 23 أغسطس، إذ تأجلت مباراته الافتتاحية على أرضه ضد أتلتيك بلباو إلى 27 أغسطس.

وقررت رابطة «لا ليجا» اتخاذ هذا القرار، نظرًا لمشاركة العديد من لاعبي الفريقين في نصف نهائي كأس العالم، الذي يجرى في أمريكا الشمالية.

بدوره، سيبدأ أتلتيكو مدريد الذي لا يزال بعض لاعبيه في المونديال مشواره الأربعاء 19 أغسطس ضد ملقا.

وتبدأ منافسات الدوري الإسباني 15 أغسطس، حيث يستضيف ألافيس خيتافي، ويحل رايو فايكانو ضيفًا على إشبيلية.