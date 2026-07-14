برايتون يضم الكرواتي فوسكوفيتش

أعلن ناديا برايتون آند هوف ألبيون وتوتنام، المنافسان في الدوري الإنجليزي ​الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقد برايتون مع المدافع الكرواتي لوكا فوسكوفيتش من توتنام بموجب عقد يمتد خمسة أعوام.

وانضم فوسكوفيتش إلى برايتون بموجب صفقة تتضمن خيارًا للتمديد عامًا إضافيًّا، في انتقال ‌ذكرت وسائل إعلام ‌بريطانية أنَّ قيمته ​تصل ‌إلى 66 ⁠مليون دولار تشمل مكافآت مرتبطة بالأداء.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنَّ توتنام احتفظ بشرط يحصل بموجبه على 20 في المئة من قيمة بيع اللاعب، إضافة إلى حقوق مطابقة العروض ⁠كجزء من الاتفاق، ما قد ‌يسمح للنادي ‌اللندني بإعادة التعاقد مع المدافع ​في المستقبل.

ولعب فوسكوفيتش، صاحب الـ19 عامًا، مع هامبورج الألماني على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، وشارك في 30 مباراة بجميع المسابقات.

وخاض المدافع ست مباريات دولية مع كرواتيا، وسجَّل ظهوره الأول في كأس ​العالم الشهر ​الماضي أمام إنجلترا.