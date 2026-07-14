العُلا.. وجهة سياحة الفروسية في السعودية

تحتضن محافظة العُلا في السعودية عددًا من أبرز بطولات الفروسية، التي تنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع وزارة الرياضة، ممثلةً في الاتحاد السعودي للفروسية، وفي مقدمتها: «كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل»، «كأس الفرسان للقدرة والتحمل»، «بطولة العُلا لبولو الصحراء»، «بطولة العُلا الدولية لالتقاط الأوتاد»، «بطولة الرماية من على ظهر الخيل»، وغيرها من البطولات المتخصصة التي تستقطب مئات الفرسان من داخل السعودية وخارجها.

ورسّخت العلا مكانتها بوصفها إحدى أبرز وجهات سياحة الفروسية في السعودية، مستفيدةً من إرثها الحضاري الممتد لآلاف الأعوام.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم سياحة الفروسية، من خلال إنشاء مسارات مخصصة لركوب الخيل تمتد عبر عدد من المواقع الطبيعية والتاريخية، إلى جانب مسارات المشي والدرَّاجات الهوائية، ضمن منظومة تستهدف تعزيز جودة الحياة، وإثراء تجربة الزائر، وإتاحة وسائل متنوعة لاستكشاف الوجهة بأساليب مستدامة، بما ينسجم مع طبيعة العُلا ويمنح الزوار تجربة أكثر قربًا من موروثها الطبيعي والثقافي.