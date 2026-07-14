قدامى محاربي الأرجنتين: مواجهة الإنجليز ليست حربا

طالب اتحاد قدامى المحاربين الأرجنتينيين المشجعين بالتركيز على كرة القدم قبل مواجهة إنجلترا في نصف ​نهائي كأس العالم، بدلًا من استغلال المباراة كمنصة للترويج لمطالبات السيادة على جزر جنوب المحيط الأطلسي.

وخاضت الأرجنتين وبريطانيا نزاعًا قصيرًا حول الجزر التي يعرفها البريطانيون باسم جزر فوكلاند والأرجنتينيون باسم جزر مالفيناس في عام 1982، أسفر عن مقتل 649 جنديًّا أرجنتينيًّا و255 مقاتلًا بريطانيًّا.

وقال اتحاد قدامى المحاربين الأرجنتينيين: «إن ‌المواجهة ليست إعادة ‌مباراة مسلحة، ولا تعويضًا تاريخيًّا»، وحث ​المشجعين والجمهور ‌عمومًا على ⁠تكريم ​ذكرى الجنود ⁠الأرجنتينيين الذين قتلوا في الصراع دون الترويج للكراهية أو كراهية الأجانب.

وتدعي بريطانيا السيادة ‌على الجزر وتحتفظ بوجود عسكري هناك، في حين تواصل ‌الأرجنتين السعي وراء المطالبة بها عبر القنوات الدبلوماسية والهيئات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. وخلال كأس العالم، كان مشجعو ولاعبو الأرجنتين يرددون هتافًا يشير إلى الجزر، وإلى دييجو مارادونا، ‌وإلى سعي ليونيل ميسي لإنهاء مسيرته الدولية بتحقيق اللقب للمرة الثانية.

لكن لاعبي الأرجنتين وجهازهم الفني ⁠سعوا إلى ⁠تهدئة الحديث عن التنافس قبل مباراة الأربعاء، وقال المدرب ليونيل سكالوني إنَّه لن يكون هناك شيء أكثر من كرة القدم على المحك عندما يلتقي الفريقان في أتالانتا.

وكرَّر جوردان بيكفورد، حارس مرمى إنجلترا، كلماته، قائلًا إنَّ مواجهة قبل النهائي هي «مجرد مباراة كرة قدم».