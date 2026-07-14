الرئيسية / الصورة .. قصة

الفيصلي إلى سلوفينيا

2026.07.14 | 04:02 pm
غادرت بعثة فريق الفيصلي الأول لكرة القدم إلى سلوفينيا، صباح الثلاثاء، لتنظيم معسكر يستمر حتى 2 أغسطس المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. (المركز الإعلامي ـ الفيصلي)
الفيصلي إلى سلوفينيا

الفيصلي إلى سلوفينيا

الفيصلي إلى سلوفينيا

الفيصلي إلى سلوفينيا