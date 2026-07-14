نصف نهائي المونديال.. تدخل سياسي.. ليلة مارادونية.. ودموع برازيلية

في تاريخ المونديال، تُخلق اللحظات الحاسمة في الدور نصف النهائي، عندما تفصل خطوة واحدة فقط بين المجد الخالد والانهيار، بعيدًا عن الخطط التكتيكية عاش الدور الحاسم حكايات استثنائية، مؤامرات، وإصابات أيقونية، وانهيارات تاريخية، ولدغات قاتلة غيّرت مجرى التاريخ، وعند كل مرة يأتي هذا الدور تعود الصفحات إلى أبزر الأحداث فيه.

1962: تدخل سياسي

شهدت مباراة البرازيل وتشيلي «المستضيفة» في نصف نهائي 1962 إثارة بالغة. بعد أن سجل النجم البرازيلي جارينشيا هدفين وقدم أداءً إعجازيًا، تعرض لتدخلات عنيفة ومستمرة من لاعبي تشيلي دون حماية من الحكم، مما جعله يفقد أعصابه ويرد بركل مدافع، ليُطرد بالبطاقة الحمراء ، طردًا شفهيًا حيث لم تكن البطاقات الملونة قد اختُرعت بعد، وهو ما كان يعني غيابه التلقائي عن المباراة النهائية.

لم تقبل البرازيل ذلك، ونظرًا لعدم وجود لوائح صارمة للإيقاف التلقائي آنذاك، تحركت الضغوط السياسية حيث تشارك رئيس تشيلي نفسه جورج أليساندري مع إدارة البرازيل في تقديم التماس للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وبشكل استثنائي ومثير للجدل، وافق على رفع العقوبة، ليلعب جارينشيا النهائي وتتوج البرازيل باللقب.

1970: 7 أهداف

بين إيطاليا وألمانيا الغربية، لعبت مباراة على ملاعب المكسيك المرتفعة عن سطح البحر، ووسط درجات حرارة خانقة أرهقت اللاعبين. تقدمت إيطاليا مبكرًا بهدف في الدقيقة الثامنة وظلت مدافعة طوال اللقاء، وفي الدقيقة 90، خطف المدافع الألماني كارل هاينز شنيلينجير هدف التعادل القاتل، ليتجه الفريقان إلى أشواط إضافية تحولت إلى ملحمة كروية جنونية شهدت تسجيل 5 أهداف، تقدمت ألمانيا، ثم تعادلت إيطاليا وتقدمت، ثم عادلت ألمانيا النتيجة عبر جيرد مولر في الدقيقة 110، ولم تكد تمر دقيقة واحدة حتى سجل الإيطالي جياني ريفيرا هدف الفوز التاريخي 4-3.

في تلك المباراة، تعرض الأسطورة الألماني فرانز بيكنباور لخلع في الكتف، ونظرًا لنفاد التغييرات المسموحة لألمانيا، حيث كان يُسمح بتغييرين فقط وتم استهلاكهما، رفض مغادرة الملعب وصمم على إكمال اللقاء واضعًا مشدًا طبيًا يربط ذراعه بجسده في مشهد بطولي شهير.

1982: ليلة الرعب في إشبيلية

مواجهة مشحونة كرويًا في إسبانيا بين القوتين الأوروبيتين، فرنسا وألمانيا الغربية. انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وفي الشوطين الإضافيين صدمت فرنسا الجميع بتقدمها 3-1، لكن الألمان عادوا من بعيد وسجلوا هدفين ليتعادلوا 3-3.

شهد الشوط الثاني انفرادًا للمهاجم الفرنسي البديل باتريك باتيستون، فخرج الحارس الألماني هارالد شوماخر مندفعًا بشكل وحشي، وقفز في الهواء ليصطدم بوجه باتيستون مباشرة. سقط اللاعب الفرنسي غائبًا عن الوعي، وفقد ثلاثًا من أسنانه، وتعرّض لشرخ في الفقرات وثلاثة أضلاع مكسورة، حكم اللقاء الهولندي تشارلز كورفر لم يحتسب أي خطأ، ووقف شوماخر بدم بارد ينتظر تنفيذ ركلة المرمى. اتجهت المباراة لأول ركلات ترجيح في تاريخ المونديال، وتألق شوماخر ليفوز الألمان 5-4.

1986: عزف الأسطورة المنفرد

كانت هذه البطولة بأكملها مسرحًا لعزف منفرد من الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا في المكسيك، واجهت الأرجنتين تنظيمًا دفاعيًا بلجيكيًا صارمًا في الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، قرر مارادونا تفكيك هذا الدفاع بمهارته الخارقة.

في الدقيقة 51، تسلم مارادونا تمريرة بينية، ولمح الحارس البلجيكي يخرج، فغمز الكرة بلمسة عبقرية بخارج قدمه مسجلاً الهدف الأول. أما الهدف الثاني في الدقيقة 63، فجاء كلوحة فنية، إذ استلم دييجو الكرة على بعد 40 ياردة من المرمى، وانطلق بسرعة وتجاوز 4 مدافعين بلجيكيين دفعة واحدة بحركات مموهة، وسددها لتهتز الشباك معلنة صعود الأرجنتين للنهائي الذي توجت بلقبه.

1990: مارادونا يقسم قلوب «نابولي»

جرت مباراة نصف النهائي لعام 1990 بين إيطاليا والأرجنتين في مدينة نابولي الإيطالية. كان مارادونا حينها هو قائد ونجم نادي نابولي الأول، ويعتبره سكان المدينة «إمبراطورًا كرويًا» مخلصًا لهم.

قبل المباراة، أدلى مارادونا بتصريحات ذكية ومثيرة للجدل في وسائل الإعلام، حيث طالب جماهير نابولي بتشجيع الأرجنتين بدلاً من منتخب بلدهم إيطاليا، قائلاً لهم: «إن السلطات في روما تتذكركم فقط ليلة المباراة وتتهمكم بالتخلف، بينما أنا أسعدكم طوال العام»، انقسمت مدرجات ملعب «سان باولو» بشكل غريب بين الولاء للوطن وعشق مارادونا، وانتهت الملحمة بإقصاء الأرجنتين لإيطاليا بركلات الترجيح، ليتعرض مارادونا بعدها لحملة هجوم شرسة من الإعلام والشعب الإيطالي «خارج نابولي»، والذين اعتبروه «الشيطان الذي سرق حلم البلاد».

1994: المؤامرة السويدية

في نصف نهائي مونديال أمريكا 1994، كانت السويد تواجه البرازيل القوية، وصمدت دفاعيًا بشكل مذهل بفضل تكتيك محكم وتنظيم صارم. وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 63، وقعت اللقطة القاسية للسويديين، حيث حصل القائد والنجم السويدي جوناس ثيرن على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على البرازيلي دونجا، وهو طرد اعتبره السويديون قاسيًا ولا يستحق سوى بطاقة صفراء.

فتح هذا النقص العددي الباب أمام هجمات البرازيل، لتخطف هدف الفوز الثمين برأسية روماريو في الدقيقة 80، بعد المباراة، خرج مدرب السويد تومي سفينسون بتصريحات غاضبة ومبطنة، ألمح فيها إلى أن «القوى الكبرى» في الاتحاد الدولي كانت تفضل رؤية البرازيل «الجاذبة جماهيريًا وتسويقيًا» في النهائي على حساب السويد، مما أثار جدلاً واسعًا حول عدالة التحكيم.

1998: تورام.. المدافع الهدّاف

اصطدمت فرنسا «مستضيفة البطولة» بالحصان الأسود كرواتيا في باريس. ومع بداية الشوط الثاني، كسر المهاجم الكرواتي دايفور شوكر مصيدة التسلل وصدم الجماهير الفرنسية بتسجيل هدف التقدم، وكان المتسبب الرئيس في كسر هذا التسلل هو الظهير الأيمن الفرنسي ليليان تورام.

شعر تورام بمسؤولية كبرى وذنب عظيم، فتحول فجأة من مدافع متأخر إلى مهاجم شرس، فبعد دقيقة واحدة فقط من الهدف الكرواتي، قطع تورام الكرة بنفسه وتبادلها مع يوري جوركاييف ليسجل هدف التعادل. ولم يكتفِ بذلك، بل في الدقيقة 70 ضغط مجددًا وافتك الكرة وحارب عليها، ليطلق تسديدة يسارية مقوسة رائعة سكنت الشباك الكرواتية، محرزًا هدف الفوز 2-1، المفارقة الإعجازية أن تورام خاض 142 مباراة دولية مع منتخب فرنسا طوال مسيرته التاريخية، ولم يسجل فيها طوال حياته سوى هذين الهدفين فقط، واللذين قادا فرنسا للنهائي التاريخي والتتويج باللقب الأول.

2002: خصلة رونالدو

قبل مباراة نصف نهائي مونديال 2002 ضد تركيا، عانى النجم البرازيلي رونالدو من إصابة عضلية في الفخذ وتحدثت الصحافة العالمية ليل نهار عن عدم قدرته على اللعب، مما شكل ضغطًا نفسيًا رهيبًا عليه وعلى زملائه.

للهروب من ضغط وسائل الإعلام وتشتيت انتباههم عن تفاصيل إصابته، حلق رونالدو شعره بالكامل وترك خصلة غريبة في مقدمة رأسه، وهي القصة التي تحولت لاحقًا إلى أيقونة تاريخية شهيرة، نجحت الخدعة تمامًا، وتحول حديث الصحافة بالكامل إلى السخرية والتعجب من مظهر شعره الجديد. دخل رونالدو المباراة متحررًا من الضغوط، وسجل هدف الفوز العبقري بمقدمة حذائه «غمزة مباغتة»، ليعبر بالبرازيل إلى النهائي ويتوج باللقب وهدافًا للبطولة.

2006: صرخة جروسو

في نصف نهائي نسخة 2006، واجهت إيطاليا أصحاب الأرض ألمانيا في ملحمة تكتيكية مرعبة وصلت إلى الأشواط الإضافية. وبينما كان الجميع يستعد لركلات الترجيح، وتحديدًا في الدقيقة 119، مرر أندريا بيرلو كرة حريرية خادعة داخل منطقة الجزاء للظهير المتقدم فابيو جروسو، والذي سددها مقوسة مذهلة في أقصى الزاوية البعيدة للحارس ينس ليمان.

ركض جروسو بشكل جنوني وهو يصرخ ويهز رأسه غير مصدق لما فعله، في احتفالية تاريخية كررت صرخة ماركو تارديلي الشهيرة في نهائي عام 1982. وقبل أن يفيق الألمان من الصدمة، قاد الإيطاليون مرتدة سريعة أضاف منها أليساندرو ديل بييرو الهدف الثاني في الدقيقة 120+1، ليقضي تمامًا على الأحلام الألمانية.

2014: زلزال «مينيراو»

كانت البرازيل «مستضيفة كأس العالم» مهيأة بالكامل للاحتفال باللقب السادس، لكن المنتخب دخل مواجهة ألمانيا في نصف النهائي محرومًا من نجمه الأول نيمار بداعي الإصابة بكسر في الفقرات، وقائده تياجو سيلفا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

بدأت المباراة بحماس برازيلي صاخب، لكن ألمانيا امتصت هذا الاندفاع وسجلت في الدقيقة 11 هدف الافتتاح عبر توماس مولر، ما حدث بعد ذلك كان انهيارًا نفسيًا وتكتيكيًا كاملًا لم يسبق له مثيل في تاريخ كرة القدم الحديث، إذ ضرب تسونامي الأهداف الألمانية شباك السامبا بأربعة أهداف في غضون 6 دقائق فقط «من الدقيقة 23 إلى 29»، تحول ملعب «مينيراو» إلى ساحة من البكاء والوجوم والصدمة بين الجماهير التي شاهدت النتيجة تصبح 5-0 قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، واصل الألمان اللعب بقوة وسجلوا هدفين آخرين، كما شهد اللقاء تسجيل ميروسلاف كلوزه هدفه رقم 15، انتهت المباراة بنتيجة كارثية «7-1» لتظل أعمق وصمة كروية في تاريخ البرازيل.