البحر الأحمر ينظم جلسة «مشاريع ما بعد الإنتاج»

ينظم صندوق البحر الأحمر، التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، الأربعاء المقبل، جلسة تعريفية بعنوان «اسأل الصندوق: دورة ما بعد الإنتاج»، بهدف تعريف صنّاع الأفلام بآلية التقديم على جولة تمويل مشاريع مرحلة ما بعد الإنتاج، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بشروط التقديم ومتطلبات الأهلية وآلية التقييم.

وتتناول الجلسة أنواع المشاريع التي يدعمها الصندوق في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، إلى جانب تقديم إرشادات تساعد المشاركين على إعداد طلبات التمويل وفق المتطلبات المعتمدة، بما يعزز فرص قبول مشاريعهم.

وأوضح الصندوق أنَّ الجلسة تُجرى مجانًا باللغتين العربية والإنجليزية، وتستهدف صنّاع الأفلام الراغبين في التقديم على برامج الدعم، ضمن جهوده لتمكين المواهب السينمائية ودعم تطوير المشاريع الإبداعية.