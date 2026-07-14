ملعب دالاس.. مليار دولار و3 آلاف عامل

يعد ملعب «دالاس» في مدينة أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية، مسرح مواجهة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ونظيره الإسباني في نصف نهائي كأس العالم 2026، والشهير باسم ملعب «إيه تي آند تي»، أحد أشهر المعالم في المدينة أبرز التحف المعمارية في الساحة الرياضية المعاصرة.

تأسس هذا الصرح الرياضي، الذي يمتلك أكبر سقف متحرك عالميًّا بعد إقرار خطة تشييده، حيث وضعت الإدارة الحجر الأساس لبدء أعمال الحفر والأساسات في تاريخ 20 سبتمبر 2005، واستمرت العمليات الإنشائية والهندسية المتواصلة على مدار نحو أربعة أعوام كاملة، ليعلن عن اكتمال البناء والافتتاح الرسمي في تاريخ 27 مايو 2009.

تجاوزت التكلفة الإجمالية لعمليات التشييد كافة التقديرات الأولية المرصودة للمشروع، إذ بلغت الميزانية النهائية لإنشائه قرابة 1.3 مليار دولار أمريكي، وشارك في إنجاز هذا الكيان الهندسي الضخم طواقم بشرية واسعة من مختلف التخصصات الهندسية والفنية، حيث تعاقب على مدار فترات العمل المتفاوتة ما يزيد عن ثلاثة آلاف عامل وخبير وفني أسهموا في إنجاز الهيكل المعدني والأقواس العملاقة الممتدة على طول السقف الداخلي.

تبلغ السعة الرسمية المعتمدة للمدرجات في بطولة كأس العالم الحالية 70649 مقعدًا، في حين يمتلك الملعب القدرة على التوسع والتعديل في المناسبات الرياضية والمحافل الأخرى، لتصل طاقته الاستيعابية القصوى إلى ما يفوق 100 ألف متفرج عند استغلال المساحات المخصصة للوقوف، وتتوزع هذه القدرة الاستيعابية على طبقات مدرجة صممت لتوفير زوايا رؤية واضحة من كافة الأنحاء.

يضم المرفق الرياضي مجموعة من الخصائص التقنية المميزة التي يأتي في مقدمتها شاشة العرض التلفزيونية المعلقة عالية الدقة، التي تعد من بين الأكبر حجمًا في المنشآت الرياضية، إلى جانب الأبواب الزجاجية القابلة للفتح عند الأطراف الشرقية والغربية لإدخال الهواء الطبيعي، فضلًا عن توفير 380 جناحًا تنفيذيًّا فاخرًا، وتخدم الجماهير الحاضرة شبكة مواقف سيارات ضخمة تتسع لنحو 12 ألف مركبة موزعة على ساحات محيطة، إضافة إلى ارتباطها بقرابة 12 ألف موقف إضافي في المناطق التجارية المجاورة.

استضاف الملعب منذ افتتاحه سلسلة من كبرى الفعاليات والمناسبات الدولية والرياضية البارزة، حيث شهد تنظيم مباراة «السوبر بول» لعام 2011، ومباراة كل النجوم في الدوري الأمريكي لكرة السلة «NBA All-Star Game» عام 2010 التي سجَّلت حضورًا قياسيًّا، ومنافسات المصارعة الحرة «راسلمينيا» عامي 2016 و2022، ومباريات الكأس الذهبية التابعة لاتحاد «الكونكاكاف» في عدة نسخ، وصولًا إلى احتضان الأدوار الإقصائية المتقدمة في نهائيات المونديال الجاري.