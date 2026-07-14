بين الأربعة.. فرنسا الأكثر حضورا.. والأرجنتين علامة كاملة

يسجل المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم حضوره الثامن في نصف نهائي كأس العالم، متصدرًا الرباعي المتأهل إلى هذا الدور في نسخة 2026، بعدما حجز موعدًا مع إسبانيا الثلاثاء.

وفي 7 مناسبات سابقة في نصف النهائي، فاز منتخب فرنسا في 4 مباريات ليتأهل إلى النهائي فيما خسر 3.

وخسر المنتخب الفرنسي أمام البرازيل بنتيجة 2-5 في نصف نهائي مونديال 58، كما هزم ضد ألمانيا بركلات الترجيح في نصف نهائي مونديال 1982، وتكرر الأمر ذاته من جديد بهدفين في نصف نهائي مونديال 1986.

في المقابل، حقق منتخب فرنسا الفوز في نصف نهائي مونديال 98 أمام كرواتيا بنتيجة 2-1، والبرتغال بهدف في نصف نهائي مونديال 2006، وانتصر على بلجيكا بالنتيجة ذاتها في نصف نهائي 2018، كما تفوق على المغرب بهدفين في نصف نهائي مونديال 2022.

أما منتخب الأرجنتين فتأهل إلى نصف النهائي 6 مرات، فاز خلالها 5 مرات ليتأهل إلى المباراة النهائية، فيما تأهل للمرة السادسة العام الجاري، بعد فوزه على سويسرا بنتيجة 3-1 في ربع النهائي.

وفازت الأرجنتين على أمريكا بنتيجة 6-1 في نصف نهائي مونديال 1930، وبلجيكا بنتيجة 2-0 في نصف نهائي 86، وعلى إيطاليا بركلات الترجيح في نصف نهائي مونديال 90، وبالمثل على هولندا بركلات الترجيح في نصف نهائي مونديال 2014، بينما فازت على كرواتيا بثلاثية نظيفة في نصف نهائي مونديال 2022، فيما لم يلعب الدور نصف النهائي في نسخة 1978 التي فازت بها الأرجنتين بسبب نظام البطولة الذي جاء على شكل دوري.

فيما تأهل منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، حيث فاز على البرتغال بنتيجة 2-1 في نصف نهائي مونديال 66، بينما خسر ضد ألمانيا بركلات الترجيح في نصف نهائي مونديال 1990، كما خسر ضد كرواتيا بنتيجة 1-2 في نصف نهائي 2018.

أما منتخب إسبانيا فتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، إذ تأهل في 2010 حين فاز على ألمانيا بهدف، قبل الفوز على هولندا في النهائي بالنتيجة ذاتها.