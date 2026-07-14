29 مباراة تحسمها 90 دقيقة

حسمت الدقائق الـ90 غالبية مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ، بعدما انتهت خلالها 29 مواجهة من أصل 38، مقابل أربع امتدت إلى الأشواط الإضافية، وخمس احتاجت إلى ركلات الترجيح.

وقبل مواجهتي منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم وفرنسا، والأرجنتين وإنجلترا في مونديال 2026، يترقب الرباعي الطريق الذي سيقوده إلى النهائي.. انتصار في الوقت الأصلي.. أم صراع يمتد إلى الدقيقة 120.. أم مواجهة أعصاب من نقطة ركلة الترجيح.

وفي أول مونديال لعب عام 1930، حسمت مباراتي نصف النهائي خلال 90 دقيقة، إذ فازت الأرجنتين على أمريكا بنتيجة 6-1، فيما فازت أوروجواي على يوغسلافيا بالنتيجة ذاتها أيضًا.

وتوالت المنافسات بالطريقة ذاتها خلال مونديال 1934 ثم مونديال 1938، حيث حسمت مباراتي نصف النهائي خلال التسعين دقيقة أيضًا، قبل أن يتوقف كأس العالم حتى العودة من جديد عام 1950.

وفي عام 1950، لعبت الجولات النهائية بنظام المجموعة الواحدة والنقاط دون الحاجة إلى الدور نصف النهائي، بينما شهدت نسخة مونديال 1954 أول مباراة نصف نهائي تحسم بالأشواط الإضافية، حين فازت المجر على أوروجواي بنتيجة 4-2 بالأشواط الإضافية، فيما فازت ألمانيا على النمسا بنتيجة 6-1 خلال 90 دقيقة في نصف النهائي الآخر.

ولم يتغير الكثير في مونديال 1958 حيث حسمت مباراتا نصف النهائي خلال التسعين دقيقة، دون الحاجة إلى الأشواط الإضافية، ومثله مونديال 1962، و1966.

وحسمت الأشواط الإضافية قمة إيطاليا وألمانيا في نصف نهائي مونديال 1970، حين فاز الطليان على ألمانيا الغربية بنتيجة 4-3 بعد الأشواط الإضافية، بينما فازت البرازيل على أوروجواي خلال المباراة في نصف النهائي الآخر، فيما لم تكن هناك مباريات نصف نهائي في مونديال 1974، حيث لعبت الأدوار النهائية مباشرة بعد المجموعات، وبالمثل أيضًا في مونديال 1978.

وفازت ألمانيا على إيطاليا بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، في نصف نهائي كأس العالم 1982، بعد التعادل بنتيجة 3-3 خلال المباراة، لتكون هذه القمة هي الأولى التي تحسم بركلات الجزاء الترجيحية خلال مباريات نصف النهائي بالمونديال.

وعاد مونديال 1986 ليتم حسم مباريات نصف النهائي خلال 90 دقيقة، فيما فازت الأرجنتين على إيطاليا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس العالم 1990، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، كما فازت ألمانيا على إنجلترا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في نصف النهائي الآخر، بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1-1 أيضًا.

ولم يتغير شيء في مونديال 1994 حيث حسمت مواجهتا نصف النهائي دون ركلات ترجيح أو أشواط إضافية، بينما فازت البرازيل على هولندا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، ضمن أحداث نصف نهائي كأس العالم 1998، بينما انتهت مواجهتي نصف نهائي نسخة 2002 خلال التسعين دقيقة.

وفي مونديال 2006، فازت إيطاليا على ألمانيا بنتيجة 2-0 بعد الأشواط الإضافية، بينما انتصرت فرنسا على البرتغال بنتيجة 1-0 خلال المباراة في نصف النهائي الآخر، فيما حسمت مباراتي نصف نهائي مونديال 2010 بشكل طبيعي.

وخلال مونديال 2014، فازت ألمانيا على البرازيل بنتيجة 7-1 خلال 90 دقيقة، بينما انتصرت الأرجنتين على هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0.

واحتاجت كرواتيا إلى الأشواط الإضافية لتحقق الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في مباراة امتدت حتى الدقيقة 120، بينما فازت فرنسا على بلجيكا بنتيجة 1-0، خلال مواجهتي نصف نهائي عام 2018.

يذكر أن الأرجنتين فازت على كرواتيا بنتيجة 3-0 في نصف نهائي مونديال 2022، كما فازت فرنسا على المغرب بنتيجة 2-0، دون الحاجة إلى أشواط إضافية أو ركلات ترجيح في النسخة الماضية.