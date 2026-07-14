بعد أنباء ترشحه.. الأحمري لـ«الرياضية»: اتركوا الرياضة للرياضيين.. وقراري في الوقت المناسب

تداولت أنباء حول نية سعد الأحمري، رئيس نادي أبها، الدخول في سباق الانتخابات على كرسي اتحاد كرة القدم، لكنه أشار في حديثه لـ «الرياضية» إلى أنَّه سيحسم قراره في الوقت المناسب.

وقال: «الرياضة تحتاج إلى الرياضيين»، مبينًا أنَّ أصحاب الخبرة الرياضية هم الأقدر على قيادة المنظومة.

وأضاف: «التجار والصناعيون يجب أن يبقوا في مجالهم، والرياضي في مجاله يختصر عليك الطريق، كما أنَّهم يختصرون الطريق في مجالاتهم».

وتطرق رئيس نادي أبها إلى وضع المنتخب السعودي، مشددًا على ضرورة معالجة تراجع المستوى الفني خلال المرحلة المقبلة، وذكر: «ظهور المنتخب بهذا المستوى الباهت يجب أن يُعالج في القادم. لدينا بطولة الخليج وكأس آسيا، ويجب أن نهتم بذلك من الآن، وأن نستغل المكتسبات لصالح تصحيح الأخطاء».

وفي رسالة فسَّرها متابعون على أنَّها تتعلق بموقفه من أي ترشح محتمل، قال الأحمري: «ولن أرضى أن أكون أرنب».

وعن الموعد الرسمي لإعلان موقفه النهائي، اكتفى بالقول: «سأتخذ القرار في الوقت المناسب».