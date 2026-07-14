الحبشي هلاليّا 3 مواسم

توصلت إدارة شركة الهلال إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها في الحزم، لشراء المدة المتبقية من عقد نواف الحبشي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصدر ذاته، اتفقت إدارة النادي العاصمي مع اللاعب على توقيع عقد جديد مع النادي يمتد إلى ثلاثة مواسم، على أن تجري مراسم توقيع العقود بين الأطراف الثلاثة خلال الساعات المقبلة.

وتدرج الحبشي «28 عامًا» في الفئات السنية بنادي الشباب 2017، قبل أن تتم إعارته إلى القادسية في 2019، وفي 2020 وقَّع مع نادي الدرعية واستمر حتى 2020، حينها أبرمت إدارة نادي الرياض عقدًا احترافيًّا معه في صفقة انتقال حر، وفي 2023 انتقل إلى الحزم.

ويلعب الحبشي في مركز الجناح الأيسر، ومثَّل الحزم الموسم الماضي في 30 مباراة، سجَّل خلالها خمسة أهداف، وصنع هدفين.