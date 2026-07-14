الدرعية يتفق مع بخاري

اتفقت إدارة نادي الدرعية مع الحارس أمين بخاري على توقيع عقد احترافي معه مدة موسم واحد قابل للتمديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ إدارة الدرعية اشترطت تجاوز الحارس الفحص الطبي، على أن يوقع عقده الرسمي في مقر معسكر الفريق الذي ينظم حاليًّا في السويد.

وبيَّن أنَّ بخاري سيلتحق خلال اليومين المقبلين بمعسكر الفريق، للانتظام مع بقية اللاعبين، بعد التوقيع على عقده الجديد.

وتدرج بخاري «29 عامًا» في الفئات السنية بنادي الاتحاد ابتداءً من 2012 حتى وصل إلى الفريق الأول 2018، وفي 2020 انتقل إلى نادي النصر بعقد يستمر خمسة مواسم، وفي الموسم التالي أعير إلى نادي العين، وفي 2023 تمت إعارته إلى نادي الاتفاق، وفي الموسم الذي يليه أعير إلى نادي ضمك، وفي 2025 وقَّع مع نادي الفتح في صفقة انتقال نهائي، قبل أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الماضي.

وكان حساب «الرياضية عاجل» أعلن 11 يوليو الجاري عن توقيع الدولي نيكولا فاسيلي، حارس منتخب البوسنة، مع الدرعية لمدة موسمين، بعد اجتيازه الفحص الطبي في مدينة هامبورج الألمانية.