ليندبلاد.. يتصدر حلبات «فورمولا 1» ويلاحق رخصة القيادة خارجها

أوضح البريطاني أرفيد ليندبلاد، سائق فريق ريسنج بولز المشارك في بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1»، أنَّه تلقى أول درس في قيادة السيارات على الطرق العامة، ​وذلك قبل أيام من مشاركته في سباق جائزة بلجيكا الكبرى.

وتحدث السائق، البالغ من العمر 18 عامًا، عن هذا الأمر خلال ظهوره في مقصورة التعليق التابعة لشبكة سكاي سبورتس أثناء مباراة الكريكيت الدولية بين إنجلترا ‌والهند، الثلاثاء، على ملعب ​إدجباستون: «من ⁠المحزن بعض الشيء أنني لم أحصل بعد على رخصة قيادة. كان الأمر مضحكًا في البداية، لكنه أصبح الآن سخيفًا بعض الشيء. لذلك أعمل على حل هذه المسألة، لقد تلقيت أول درس في القيادة أمس، لذا ⁠نعم، أحتاج إلى الحصول على الرخصة ‌قريبًا».

وكان ليندبلاد قد ‌اجتاز الاختبار النظري، لكنه، رغم ​قيادته سيارات فورمولا 1 ‌بسرعات تتجاوز 200 ميل في الساعة بانتظام، ‌لا يزال غير مخول بقيادة سيارة بمفرده على الطرق العامة في بريطانيا. في المقابل، اجتاز الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر البطولة وسائق مرسيدس والفائز بخمسة سباقات، اختبار ‌القيادة في بلاده العام الماضي عندما كان في الـ18 من عمره.

وحقق ليندبلاد ⁠نقاطًا ⁠في السباقات الأربعة الأخيرة من موسمه الأول في بطولة العالم مع الفريق المملوك لشركة ريد بُل، ويحتل حاليًّا المركز الـ 11 في ترتيب البطولة بين 22 سائقًا. كما أعرب عن تطلعه لخوض سباق سبا-فرانكورشان هذا الأسبوع، ولا سيما اجتياز المنعطف الشهير والمهيب «أو روج».

وقال السائق، المولود في بريطانيا، الذي تعود أصول والدته إلى الهند: «أعتقد أنَّها ستكون تجربة مختلفة ​تمامًا عن أي ​شيء خضته من قبل».