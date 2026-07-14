مجموعة stc تعزز حضورها العالمي شريكا رائدا ومؤسسا للبطولة

تواصل مجموعة stc، الشريك الرائد والمؤسس لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، رحلة شراكتها الاستراتيجية المستمرة للعام الثالث على التوالي، في خطوة تؤكد التزامها بدعم وتطوير هذا القطاع الواعد.

وتأتي هذه الشراكة لترسخ مكانة stc واحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة في قطاع الألعاب الإلكترونية العالمية، حيث تواصل تعزيز حضورها المميز في هذا الحدث العالمي، لتمكين قطاع الألعاب الإلكترونية في السعودية والعالم، وقد واكبت مجموعة stc انطلاقة البطولة بحضور بارز منذ لحظاتها الأولى، حيث شهدت فعاليات حفل الافتتاح، الذي احتضنته باريس العاصمة الفرنسية، وسط أجواء عالمية استثنائية، لتجسّد بذلك حرصها على أن تكون في قلب الحدث، مؤكدةً عمق شراكتها ورسوخ التزامها تجاه صناعة الرياضات الإلكترونية.



ويعكس هذا الحضور المبكر والفاعل رؤية المجموعة في مواكبة أبرز المحافل العالمية للقطاع، والوقوف عن كثب على أحدث ما تشهده الساحة من تطورات ومنافسات تجمع نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال نسخة العام الجاري من البطولة، التي تستضيفها باريس، يرتبط اسم مجموعة stc بثلاثة من أبرز مرافق البطولة الحيوية، بما في ذلك قاعة «stc Arena»، المركز التنافسي الذي استضاف منافسات «VALORANT»، و«League of Legends»، و«Counter-Strike 2»، و«Rocket League»، و«EA FC 26»، و«Overwatch 2»، و«Call of Duty: Black Ops 7»، إضافة إلى «صالة اللاعبين من stc»، و«منطقة المنافسين من stc».

وتسهم هذه المرافق بتعزيز حضور المجموعة في قلب المنافسات القوية والأجواء الاحتفالية المميزة التي يشهدها المهرجان المصاحب للبطولة.

وتمتد شراكة stc الاستراتيجية أيضًا لتشمل البث المباشر للبطولة، حيث عرضت العديد من الفقرات التي تحمل هوية stc، مثل فقرة «الإعادات»، و«أبرز لقطات اليوم السابق»، و«ملخص نهاية اليوم».

وظهرت العلامة التجارية للمجموعة في لحظات مختارة خلال منافسات الألعاب، وعبر البث المباشر على منصة تويتش، بما يضمن حضورًا طبيعيًا ومتواصلًا ضمن تجربة المشاهدة لملايين المتابعين حول العالم.

وشهدت نسخة العام الجاري عودة «شيهانة»، شخصية الألعاب الخاصة بمجموعة stc، والرمز الذي يجسد التزامها بتمكين الجيل القادم من اللاعبين السعوديين، حيث يتواصل حضورها عبر مختلف المنصات الرقمية، بما في ذلك فيديو الإعلان عن البطولة، والفيديو الرئيس، والمحتوى المخصص للشركاء المؤسسين.

ومن الجدير بالذكر أن نسخة عام 2026 من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تُنظم حاليًا في مركز معارض «بورت دو فرساي» «Paris Expo Port de Versailles» في باريس، حيث انطلقت في 7 يوليو، وتتواصل فعالياتها حتى 23 أغسطس.

ويشهد هذا الحدث الرائد مشاركة أكثر من 2.000 لاعب محترف، و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، لخوض منافسات 25 بطولة، تشمل 24 لعبة عالمية، للفوز بحصة من الجائزة الإجمالية الأضخم في تاريخ القطاع، التي تتجاوز قيمتها 75 مليون دولار أمريكي.