طرح كرة نهائي المونديال في مزاد

تنظم دار المزادات الأمريكية كريستيز، الثلاثاء، مزادًا لبيع مجموعة من تذكارات كأس العالم، من بينها كرة ستُستخدم في المباراة النهائية، إضافة إلى ملابس سيرتديها فنانون خلال عرض فترة الاستراحة بين شوطي النهائي.

ويُجرى المزاد عبر الإنترنت لمدة أسبوع ابتداءً من 22 يوليو، على أن تُخصص عائداته لصندوق «فيفا» للمواطن العالمي للتعليم، وهي مبادرة تهدف إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي لدعم الأطفال حول العالم خلال فترة كأس العالم.

ومن أبرز المعروضات قميص قصير باللون الأصفر وسروال ارتدتهما المغنية الكولومبية شاكيرا في الفيديو الموسيقي لأغنية «داي داي»، الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

كما سيُعرض للبيع الزي الذي سترتديه شاكيرا خلال مشاركتها في أول عرض موسيقي على الإطلاق خلال فترة الاستراحة من المباراة النهائية لكأس العالم، وهو عرض يستمر 11 دقيقة ويشارك فيه أيضًا مادونا وجاستن بيبر وفرقة «بي تي إس».

ويتضمن المزاد عددًا من كرات القدم، من بينها كرة من المباراة النهائية التي ستجرى في 19 يوليو على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي، وأخرى من المباراة الافتتاحية التي جرت في المكسيك الشهر الماضي.

كما سيُطرح للبيع قميص منتخب الأرجنتين لعام 2022، موقّعًا من النجم ليونيل ميسي، إضافة إلى قميص المنتخب الأمريكي الموقّع من لاعبيه.