معسكر الاتحاد.. 14 أجنبيا وتخلّف بيرجوين

يلتحق الهولندي ستيفن بيرجوين، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ببعثة الفريق في مدينة ماربيا الإسبانية، مساء الثلاثاء، عقب نهاية برنامجه العلاجي في بلاده، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتحاد سيدشن المرحلة الثانية من برنامج الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، فور وصوله الليلة إلى إسبانيا، بعد أن غادر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، صباح الثلاثاء، على أن تستمر مدة المعسكر حتى 31 يوليو الجاري.

وبيّن المصدر أن 14 لاعبًا أجنبيًا رافقوا البعثة إلى إسبانيا، وهم: الصربيان بريدراج رايكوفيتش، وكارلو سيميتش، والكاميروني ستيفان كيلر، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والألباني ماريو ميتاي، والفرنسيان موسى ديابي، وكوسيم كوني، والبرتغالي روجر فيرنانديز، والمغربي يوسف النصيري، والمالي محمدو دومبيا، والنيجيري جورج إيلينيخينا، والفنزويلي براينت أورتيجا، والأرجنتيني ماتيو بوريل، والإسباني أوناي هيرنانديز.

ومن المنتظر أن ينضم إلى بعثة الفريق في إسبانيا الجزائري حسام عوار، وحسن كادش، وصالح الشهري، بعد نهاية إجازتهم، التي منحت لهم نظير مشاركتهم مع منتخبي الجزائر والسعودية في نهائيات كأس العالم 226.

ويدشن الاتحاد أولى تجاربه خلال المعسكر، الثلاثاء المقبل، أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، على أن يلتقي، 25 يوليو، فريق لاس بالماس الإسباني، وأن يتم تحديد الفرق الأخرى في الأيام المقبلة.