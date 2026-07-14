نصف نهائي المونديال.. كلوزه يتصدر وميسي ومبابي يقتربان

يجمع نصف نهائي كأس العالم 2026 بين نجوم الحاضر وأسماء خالدة اعتادت الظهور في المحطة قبل الأخيرة من المونديال، بعدما انضم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي إلى قائمة اللاعبين الذين بلغوا هذا الدور في ثلاث نسخ مختلفة، فيما بقي الألماني ميروسلاف كلوزه منفردًا بالرقم الأعلى، بحضوره في أربعة أدوار نصف نهائية بين 2002 و2014

وأصبح ميسي من اللاعبين الذين تواجدوا أكثر من مرة في نصف نهائي كأس العالم، إذ صعد أيضًا مع الأرجنتين إلى نصف نهائي 2014، حين فاز الفريق على هولندا بركلات الترجيح، كما حضر في نصف نهائي مونديال 2022، حين قاد فريقه للفوز على كرواتيا بنتيجة 3-0.

ولا يعد ليونيل ميسي اللاعب الوحيد من الجيل الحالي الذي ظهر في نصف النهائي كثيرًا، إذ تواجد الفرنسي كيليان مبابي في 3 نسخ مختلفة من الدور نصف النهائي في المونديال.

وشارك كيليان مبابي مع فرنسا في نصف نهائي عام 2018، حين فاز «الديوك» على بلجيكا بهدف، كما شارك من جديد في نصف نهائي نسخة 2022، حين قاد بلاده للفوز على المغرب بهدفين، قبل التأهل إلى نصف نهائي مونديال 2026 الجاري حاليًا في أمريكا وكندا والمكسيك.

أما الألماني ميروسلاف كلوزه فهو اللاعب الأكثر ظهورًا في مباريات نصف نهائي كأس العالم، إذ شارك 4 مرات في نسخ 2002، 2006، 2010، و2014.

وشارك كلوزه مع منتخب ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2002 حين فاز الفريق على كوريا الجنوبية بهدف، كما حضر في نصف نهائي 2006 حين خسرت ألمانيا أمام إيطاليا بهدفين، إضافة إلى خسارة نصف نهائي نسخة 2010 أمام إسبانيا بهدف، فيما فازت ألمانيا على البرازيل بنتيجة 7-1 في نصف نهائي 2014.

هذا ولعب الألماني باستيان شفاينشتايجر 3 مباريات في نصف نهائي المونديال، إذ دخل كبديل حين خسر منتخب ألمانيا أمام إيطاليا بهدفين في نصف نهائي 2006، كما شارك في خسارة الألمان ضد الإسبان في 2010، قبل الفوز على البرازيل في نصف نهائي 2014، إضافة إلى مواطنه فيليب لام الذي شارك معه في المباريات ذاتها خلال نسخ 2006، 2010، و2014.

وشارك أيضًا الألماني لوثار ماتيوس في 3 نسخ من الدور نصف النهائي بكأس العالم تاريخيًا، إذ شارك في نصف نهائي نسخ 1982، 1986، 1990، كما توج باللقب مع «المانشافت» عام 1990، إلا أنه بقى على دكة البدلاء في نصف نهائي 1982 ضد إيطاليا.

ومن اللاعبين القدامى أيضًا النجم الأسطوري بيليه الذي شارك مع البرازيل في نسخ 1958، 1962، و1970. وسجل بيليه هدفين في نصف نهائي 58 أمام فرنسا، إلا أنه شارك فقط في مباراتين بكأس العالم 1962 قبل التعرض للإصابة وعدم اللعب في نصف النهائي، فيما تواجد في نصف نهائي نسخة 1970 أمام أوروجواي.

يذكر أن البرازيلي كافو حضر في 3 نسخ من نصف نهائي كأس العالم أعوام 1994، 1998، و2002، إلا أنه لم يشارك أو يدخل كبديل في نصف نهائي عام 1994 أمام السويد، ليكتفي بالتواجد فقط على دكة البدلاء طوال المباراة، فيما شارك في نسختي 1998 و2002 بصفة منتظمة.