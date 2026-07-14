الأهلي ينهي علاقته مع «تريزيجيه»

أعلن النادي الأهلي المصري عن انتهاء علاقته مع محمود حسن «تريزيجيه»، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، حسبما نشره النادي، الثلاثاء.

وكتب الأهلي في بيانه بعد إنهاء العلاقة: «في ضوء مناقشات ومشاورات ودية، وتسوية مالية تحكمها علاقة متميزة بين اللاعب وناديه، وجه الأهلي الشكر إلى تريزيجيه عن الفترة الماضية، التي بذل فيها كل الجهد للمساهمة مع زملائه لتحقيق أفضل النتائج على كل المستويات».

فيما عبر اللاعب «31 عامًا» عن شكره الكامل للنادي، ومجلس إدارته، لما لاقاه من اهتمام وتقدير، وعن امتنانه وحبه لجماهير الأهلي الوفية، التي يعتز بها، ويدين لها بالكثير من الدعم والمساندة طوال مشواره الكروي.

وبدأ «تريزيجيه» مسيرته من صفوف الأهلي، وانتقل بعدها إلى أكثر من تجربة أوروبية، منها: أندرلخت البلجيكي، وأستون فيلا الإنجليزي، وطرابزون التركي، والريان القطري، قبل أن يعود مجددًا، الموسم الماضي، إلى صفوف الأهلي المصري.