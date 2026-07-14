انتقال حر.. أبها يوقع مع الدوسري

وقَّعت إدارة نادي أبها عقدًا احترافيًّا مع محمد الدوسري، الظهير الأيمن، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد قابل للتمديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ إدارة النادي الجنوبي تسعى خلال الأيام المقبلة إلى تدعيم صفوف الفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتدرج الدوسري «23 عامًا» في الفئات السنية بنادي الهلال 2021، قبل أن تتم إعارته إلى الاتفاق في 2022، بعد موسمين انتقل إلى نادي نيوم، الذي بدوره أعاره إلى الرائد.

ولعب الدوسري مع الرائد الموسم الماضي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وارتدى قميصه في 13 مباراة، فيما سبق له أن شارك مع نيوم في 11 مباراة، وقبلها مع الاتفاق في سبع مباريات، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وعلى صعيد المنتخب السعودي، لعب الدوسري مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا ثماني مباريات، وشارك مع الأخضر الأولمبي في 16 مباراة.

ومن المنتظر أن يرافق الدوسري بعثة فريق أبها، الخميس المقبل، إلى سلوفينيا، للدخول في المعسكر الإعدادي، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.