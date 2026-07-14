نصف النهائي.. 4 يتشاركون تاريخ 64 عاما

يدخل نصف نهائي كأس العالم 2026 محمّلًا بأكثر من حلم بلوغ النهائي، إذ يقف رقم تاريخي عمره 64 عامًا في مرمى جيل جديد من النجوم، بعدما بقي حاجز الأهداف الثلاثة عصيًا على الكسر منذ أن بلغه البرازيلي فافا نسخة 1962.

وبينما يترقب العالم مواجهتي المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم وإسبانيا، ثم إنجلترا والأرجنتين، تتجه الأنظار إلى جوليان ألفاريز وليونيل ميسي وكيليان مبابي وهاري كين، بوصفهم أبرز القادرين على زحزحة رقم صمد أمام تعاقب الأجيال، وبقي محفوظًا باسم أربعة لاعبين فقط.

ويتقاسم صدارة هدافي نصف النهائي أربعة لاعبين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، هم الأوروجوياني بيدرو سيا، والتشيكوسلوفاكي أولدريخ نيدلي، والبرازيليان بيليه وفافا، لكن الوصول إلى الرقم اختلف بينهم، إذ حققه ثلاثة في مباراة واحدة، بينما احتاج الأخير إلى نسختين.

ودوّن سيا اسمه أولًا في نسخة 1930، بعدما سجَّل ثلاثة أهداف خلال انتصار الأوروجواي 6ـ1 على يوغوسلافيا، وقاد بلاده إلى نهائي أول نسخة من البطولة.

وبعد أربعة أعوام، كرَّر نيدلي المشهد بتسجيل أهداف تشيكوسلوفاكيا الثلاثة في الفوز 3ـ1 على ألمانيا، قبل أن ينهي مونديال 1934 هدافًا للبطولة بخمسة أهداف.

أما بيليه، فبلغ الرقم في مونديال السويد 1958، حين سجَّل ثلاثية أمام فرنسا، وأسهم في انتصار البرازيل 5ـ2 وعبورها إلى المباراة النهائية.

ويعد سيا ونيدلي وبيليه اللاعبين الوحيدين الذين سجَّلوا ثلاثة أهداف في مباراة واحدة ضمن نصف نهائي كأس العالم، وفق سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وبلغ فافا الرقم من طريق مغاير، إذ سجَّل هدفًا في انتصار البرازيل 5ـ2 على فرنسا في نصف نهائي 1958، ثم أضاف هدفين أمام تشيلي خلال الفوز 4ـ2 في نصف نهائي نسخة 1962.

وأصبح المهاجم البرازيلي بذلك الوحيد بين أصحاب الرقم الذي سجَّل في نصف النهائي خلال نسختين مختلفتين، فيما جاءت ثلاثة من أهدافه التسعة في كأس العالم بهذا الدور.

ويدخل الأرجنتيني جوليان ألفاريز مواجهة إنجلترا بوصفه أقرب لاعبي النسخة الجارية إلى معادلة الرقم أو تجاوزه، بعدما سجَّل هدفين أمام كرواتيا في نصف نهائي 2022، الذي كسبه منتخب بلاده 3ـ0.

ويكفي ألفاريز هدف واحد للانضمام إلى رباعي الصدارة، فيما تجعله الثنائية أول لاعب في تاريخ البطولة يصل إلى أربعة أهداف في نصف النهائي.

ويملك الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هدفًا واحدًا في هذا الدور، سجَّله من ركلة جزاء أمام كرواتيا عام 2022، ما يعني حاجته إلى ثنائية أمام إنجلترا لمعادلة الرقم.

في المقابل، لم يسجل الفرنسي كيليان مبابي في ظهوريه السابقين بنصف النهائي، إذ قاد هدف صامويل أومتيتي فرنسا أمام بلجيكا إلى نهائي 2018، بينما سجَّل ثيو هيرنانديز وراندال كولو مواني هدفي الفوز على المغرب في نسخة 2022.

وتبرز المفارقة مع دخول ميسي ومبابي نصف النهائي وفي رصيد كل منهما ثمانية أهداف في النسخة الجارية، ومع ذلك يبقيان خلف ألفاريز في سجل أهداف هذا الدور.