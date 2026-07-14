اتحاد القدم يستحدث منافسات 3 فئات عمرية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استحداث مسابقات جديدة للفئات العمرية تحت 5 و7 و9 أعوام، للمرة الأولى، ضمن خطته الاستراتيجية لتطوير مسابقات الفئات السنية، واستكمال منظومة المنافسات التي تمتد حتى تحت 21 عامًا.

ويأتي إطلاق هذه المسابقات في إطار مسار تطوير المواهب السعودية، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين، وإتاحة فرص أكبر للأندية والأكاديميات والمدارس والجهات الرياضية للمشاركة في المنافسات الرسمية، إلى جانب توفير بيئة منظمة تسهم في تعليم اللاعبين، وتنمية مهاراتهم الأساسية، وتعزيز شغفهم بكرة القدم منذ المراحل العمرية المبكرة.

وينتظر أن تنظم مسابقات الفئات المستحدثة بنظام التجمعات «المهرجانات» داخل المدن، بما يسهم في تقليل مسافات التنقل، وزيادة عدد المباريات، ورفع معدلات المشاركة، فيما تستمر مسابقات الفئات تحت 11 و12 و13 و14 عامًا وفق الهيكلة المطورة، من خلال نظام الدوري داخل المدن والمناطق، مع التوسع في عدد المدن والمناطق المستضيفة، بما يعزز الاحتكاك الفني ويدعم عملية اكتشاف وتطوير المواهب.

وتهدف المسابقات المستحدثة إلى تحقيق مستهدفات فنية طموحة، تشمل 50 مدينة حول السعودية، وإتاحة أكثر من 20 مباراة لكل فريق خلال الموسم، مع استهداف مشاركة أكثر من 1300 فريق، وتنظيم ما يزيد عن 13 ألف مباراة، إلى جانب استهداف مشاركة أكثر من 24 ألف لاعب، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين، وتوفير عدد أكبر من دقائق اللعب، وتطوير مهارات اللاعبين في المراحل السنية المبكرة.

وشهد الموسم الماضي لعب 3.248 مباراة ضمن مسابقات الواعدين «البراعم سابقًا»، بمشاركة أكثر من 12 ألف لاعبًا من 488 فريقًا، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المشاركة واستمرار تطور المنافسات على مستوى السعودية.

ولا يقتصر أثر هذه المسابقات على تطوير اللاعبين فحسب، بل يمتد إلى تنمية المنظومة الكروية بشكل متكامل، من خلال توفير فرص أكبر لتطوير الحكام والمراقبين والمنظمين، حيث شهد الموسم الماضي مشاركة أكثر من 6.500 حكم و3.065 مراقبًا في إدارة وتنظيم مسابقات الفئات السنية.

ويدعو الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى المبادرة بالتسجيل واستكمال متطلبات الحصول على الرخص اللازمة وعضوية الاتحاد خلال الفترة التي تنتهي 13 أغسطس المقبل، بما يضمن استكمال الإجراءات النظامية، والاستعداد للمشاركة في منافسات الموسم الجديد.