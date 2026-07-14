تاريخيا.. إسبانيا تتفوق أمام «الديوك»

يستعيد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم وفرنسا فصلًا جديدًا من صراعهما الأوروبي، حين يلتقيان، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وتجمع المواجهة بين تفوق إسباني تاريخي في إجمالي اللقاءات، وذكرى فرنسية وحيدة لكنها حاسمة في المونديال، انتهت بفوز «الديوك» 3ـ1 عام 2006. وبين جيل إسباني يقوده لامين يامال، وقوة فرنسية يتصدرها كيليان مبابي، تبدو القمة مفتوحة على صراع فني ونجومي من أجل بطاقة العبور إلى النهائي.

وتتفوق إسبانيا تاريخيًا على فرنسا في المواجهات السابقة بينهما، إذ تقابل المنتخبان في 38 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالها منتخب إسبانيا الفوز في 18 مباراة، بينما كسبت فرنسا 13، إضافة إلى 7 تعادلات.

وسجل لاعبو منتخب إسبانيا 71 هدفًا بينما سجل لاعبو فرنسا 44.

ويملك المنتخب الإسباني الغلبة في المواجهات الأخيرة أمام فرنسا، إذ فاز عليه أخيرًا بنتيجة 5-4، ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، كما فاز عليه بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية لعام 2024.

أما آخر فوز حققه منتخب فرنسا على إسبانيا فكان ضمن منافسات نهائي دوري الأمم الأوروبية لعام 2021، حين فاز الفريق الفرنسي على نظيره الإسباني بنتيجة 2-1 في تلك المباراة.

هذا وشهدت مباراة نصف نهائي يورو 2024 تألقًا لافتًا لنجم منتخب إسبانيا الشاب لامين يامال، الذي سجل هدف التعادل لصالح منتخب بلاده من تسديدة قوية سكنت الشباك، قبل أن يسجل زميله داني أولمو هدف الفوز.

وخلال منافسات كأس العالم فقط، تقابل المنتخبان مرة واحدة من قبل، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة مونديال 2006، حين فاز منتخب فرنسا على إسبانيا بنتيجة 3-1.

وتقدم حينها دافيد فيا للإسبان في الشوط الأول من ركلة جزاء، قبل أن يعادل فرانك ريبيري النتيجة للفرنسيين، وبعدها سجل الثنائي باتريك فييرا وزين الدين زيدان الهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني، ليتأهل منتخب فرنسا إلى ربع النهائي.

يذكر أن منتخب إسبانيا تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على بلجيكا بنتيجة 2-1 في دور الثمانية، بينما انتصر منتخب فرنسا على منتخب المغرب بهدفين دون رد في الدور ذاته.