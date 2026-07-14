الهلال.. الشامخ يعوض المنصور

عيّن مجلس إدارة شركة نادي الهلال عبد الله الشامخ مديرًا لفريق تحت 21 عامًا لكرة القدم، خلفًا لسعد المنصور، الذي انتهت مسيرته العملية مع النادي عقب استقالته من منصبه، وفق ما نشر النادي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

ويحمل الشامخ درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال، إضافة إلى ماجستير أعمال وإدارة كرة القدم من معهد الأعمال الرياضية في برشلونة.

وسبق للشامخ تمثيل الهلال وعددًا من الأندية لاعبًا طوال 17 عامًا، قبل انتقاله إلى العمل الإداري مع الأزرق تحت 18 عامًا خلال الموسم الرياضي الماضي.

وثمّن مجلس إدارة الشركة الجهود التي قدمها المنصور خلال أعوام عمله في النادي، بعدما تدرج لاعبًا ومدربًا، قبل توليه عددًا من المهمات الإدارية على مستوى الفئات السنية والفريق الأول.

وأكد المجلس أن المنصور أسهم في تحقيق عدد من النجاحات والمنجزات خلال مسيرته مع النادي، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.