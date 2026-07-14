المرة الثالثة.. مربع المونديال يجدد صراع الأبطال السابقين

يجمع نصف نهائي كأس العالم 2026 أربعة منتخبات تذوقت طعم التتويج باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخ البطولة منذ انطلاقتها عام 1930 بعد تأهل كل من الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا إلى المربع الذهبي.

وقبل النسخة الجارية التي وصلت منعطفها قبل الأخير، تكرر مشهد بلوغ أربعة منتخبات إلى دور الأربعة مرتين فقط خلال 22 نسخة سابقة من المونديال، الأول في المكسيك 1970، والثاني عام 1990 في إيطاليا.

ففي مونديال 1970 الذي استضافته المكسيك، وكان شاهدًا على تتويج البرازيل بقيادة أسطورتها بيليه باللقب الثالث، تأهلت منتخبات البرازيل وإيطاليا والأوروجواي وألمانيا الغربية إلى نصف النهائي، وجميعها اشتركت في أنها وضعت نجمة الإنجاز على قميصها.

ودخل المنتخب البرازيلي منافسات دور الأربعة متسلحة بلقبين حققهما عامي 1958 و1962، والأمر ذاته ينطبق على نظيره الإيطالي بطل عامي 1943 و1938، والأوروجوياني الفائز بنسختي 1930 و1950، أما المنتخب الألماني فكان سجله وقتها يحمل لقبًا وحيدًا ظفر به عام 1954.

وأسفرت مواجهتا نصف النهائي عن تأهل المنتخبين البرازيلي والإيطالي إلى المباراة النهائية بعد فوز الأول على الأوروجواي 3-1، والثاني على ألمانيا 4-3 بعد التمديد، وفي النهائي الذي جرى على ملعب أزتيكا الشهير في المكسيك، تمكن «السيلساو» من الفوز على الطليان بنتيجة 4-1، ليصبح بذلك أول منتخب يحتفظ بكأس «جول ريميه» للأبد بعد أن حققه للمرة الثالثة.

وغاب تجمع الأبطال في نصف النهائي خلال أربعة نسخ مونديالية متتالية، قبل أن يتكرر السيناريو على الملاعب الإيطالية التي استضافت كأس العالم 1990، حينما حجزت منتخبات إيطاليا «ثلاثة ألقاب 1934 و1938 و1982» والأرجنتين «لقبان 1978 و1986» وألمانيا الغربية «لقبان 1954 و1974» وإنجلترا« لقب وحيد 1966» بطاقات المربع الذهبي.

وفي نصف النهائي، حسم الأرجنتينيون بقيادة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا موقعة إيطاليا 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، وبالنتيجة ذاتها تفوق الألمان على الإنجليز، ليضرب المنتخبان الأرجنتيني والألماني موعدًا ثأريًا انتهى بفوز الألمان 1-0.

والآن.. وبعد 36 عامًا تتجدد الإثارة في مربع الذهب، حينما يصطدم أربعة أبطال سابقون من أجل الوصول إلى النهائي المرتقب، الأحد المقبل على ملعب ميتلايف الواقع في مدينة إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وينطلق دور الأربعة بلقاء فرنسا وإسبانيا، الثلاثاء، وفي اليوم التالي يتواجه المنتخبان الأرجنتيني والإنجليزي.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني قائمة منتخبات دور الأربعة كأكثر المتوجين بكأس العالم «3 ألقاب» ويليه الفرنسي «لقبان» وبعدهما إسبانيا وإنجلترا «لقب لكل منهما».