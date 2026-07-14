الأهلي ومسعود.. 15 مليونا و3 دفعات

اتفقت إدارتا الأهلي والفتح على انتقال نايف مسعود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى النادي الجداوي مقابل نحو 15 مليون ريال، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق يتضمن إعارة عبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر، إلى الفتح، فيما تنتظر الإدارة الأهلاوية موافقة ياسين الزبيدي على الانتقال إلى النادي الأحسائي معارًا أيضًا، ما سيخفض القيمة المالية للصفقة إلى 12 مليون ريال.

وبحسب الاتفاق بين الناديين، يسدد الأهلي قيمة انتقال مسعود على ثلاث دفعات خلال عام ونصف العام، وفق المصادر.

ويبلغ مسعود 25 عامًا، وتدرج في الفئات السنية لنادي القادسية، قبل أن يمثل الخليج معارًا على مستوى الفريق الأول، ثم انتقل إلى الفتح صيف 2024.

وشارك لاعب الوسط في 25 مباراة ضمن منافسات دوري روشن السعودي خلال الموسم الماضي.