صفقة الغنام تتعطل

شهدت عملية انتقال خالد الغنام، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلى نادي الاتحاد، تطورات جديدة بعد دخول ناديي القادسية والأهلي على خط المفاوضات، مستغلين عدم حسم النادي الجداوي الصفقة حتى الآن، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن نادي القادسية أبدى رغبته في الحصول على خدمات الغنام، كما أرسل الأهلي استفسارًا إلى نادي الاتفاق عن وضعية اللاعب في ظل عدم حسمها من قبل النادي الجداوي، بعد خروج لاعبه عبد الإله هوساوي من الصفقة التبادلية، فضلًا عن طلب الغنام امتيازات إضافية في مدة العقد والأمور المالية.

وكانت إدارة الاتفاق توصلت إلى اتفاق مبدئي مع نظيرتها في الاتحاد، حسب المصادر عينها، يقضي بانتقال الغنام إلى صفوف الفريق الجداوي مقابل 30 مليون ريال، دفعة واحدة، وتحمل نسبة ناديه السابق النصر، البالغة 25 في المئة، أي ما تمثله 11 مليون ريال، إلى جانب إعارة الحارس حامد الشنقيطي إلى الاتفاق مع وجود بند يتيح شراء عقده بشكل نهائي في حال ظهوره بمستويات مميزة خلال الموسم المقبل.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن الغنام أبدى موافقته المبدئية على فكرة الانتقال، إلا أن الاتفاق النهائي بين الطرفين لم يُحسم حتى الآن، في ظل استمرار المفاوضات حول الجوانب المالية، وضمان الحصول على دقائق لعب كافية خلال الموسم، وتعمل الإدارة الاتحادية على التوصل إلى اتفاق معه، وحسم شروطه الشخصية، تمهيدًا لإكمال إجراءات الصفقة، قبل دخول الأندية الأخرى.

ويرتبط الغنام «25 عامًا» بعقد مع الاتفاق يمتد حتى 30 يونيو 2028، وارتدى قميص «النواخذة» في 20 مباراة خلال الموسم الماضي، سجَّل خلالها 13 هدفًا، وصنع سبعة، ليسهم في 20 هدفًا.