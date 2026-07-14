الفتح يتمسك بسعدان

قدمت إدارة نادي الفتح عرضًا ماليًا للمغربي مروان سعدان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده، الذي انتهى بانقضاء الموسم الماضي، وفقًا لما أكدته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإدارة الفتحاوية تسعى إلى استمرار سعدان مع الفريق في الموسم المقبل، والاستفادة من خبرته، بعد انتهاء ارتباطه الرسمي بالنادي.

وبيّنت أن اللاعب المغربي يدرس العرض المقدم من الفتح إلى جانب عروض أخرى تلقاها من أندية ترغب في التعاقد معه خلال الموسم الجديد، من دون أن يحسم وجهته حتى موعد إعداد الخبر.

وينتظر أن يحدد سعدان موقفه النهائي خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الفتح بإغلاق ملف التجديد مبكرًا، بالتزامن مع ترتيبات الفريق وتحضيراته للموسم الجديد.

وافتتح «النموذجي» مرحلة الإعداد في الأحساء، مطلع يوليو الجاري حتى الخامس منه، بإجراء فحوص طبية للاعبين كافة، وفي السادس من الشهر ذاته انطلقت التدريبات على ملعب النادي في الأحساء، شملت رفع المعدل اللياقي، فيما يستمر المعسكر الجاري في ماربيا الإسبانية حتى 4 أغسطس المقبل في مرحلته الثالثة، على أن تكون المحطة الأخيرة في الأحساء من 5 إلى 12 من الشهر ذاته.