يونايتد يضم قائد البلجيك وحارس ليدز

تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع البلجيكي يوري تيليمانس قادمًا من فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وأوضح النادي في بيان، الثلاثاء، أن انضمام يوري، قائد المنتخب البلجيكي، رهنًا بإتمام إجراءات التسجيل الرسمية، مشيرًا إلى أن اللاعب وقع عقدًا حتى يونيو 2031.

ويلعب ابن الـ29 عامًا في إنجلترا منذ 2019 حين انضم إلى ليستر سيتي من موناكو، قبل الانتقال لأستون فيلا في 2023 بعد انتهاء عقده مع بطل الدوري 2016.

وعاد تيليمانس، الذي خاض 90 مباراة دولية مع بلجيكا، للتو من كأس العالم، حيث أسهم في قيادة المنتخب إلى الدور ربع النهائي.

ولعب البلجيكي دورًا مؤثرًا، الموسم الماضي، في قيادة أستون فيلا للفوز بلقب الدوري الأوروبي على حساب فرايبورج الألماني، وإنهاء الدوري الممتاز في المركز الرابع، مباشرة خلف فريقه الجديد يونايتد.

ونقل الموقع الرسمي ليونايتد عن تيليمانس قوله: «من الصعب وصف مدى فخري بالانضمام إلى مانشستر يونايتد. التوقيع مع نادٍ بهذا الحجم والعراقة شعور لا يُصدق، وهو ثمرة أعوام من التفاني منذ أن وقعت في حب كرة القدم للمرة الأولى».

وتابع: «حظيت بفرصة تحقيق النجاحات في عالم كرة القدم، وهذا زاد من إصراري على تحقيق المزيد. الطموح لدى الجميع داخل النادي واضح للغاية، فجميعنا عازمون على المنافسة على أكبر الألقاب خلال الأعوام المقبلة».

من جهته، قال جيسون ويلكوكس، المدير الرياضي: «كان يوري باستمرار أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الممتاز خلال الأعوام السبعة الماضية. فهو يمتلك جميع المقومات الفنية، إلى جانب الطموح والعقلية اللازمين للنجاح في يونايتد».

ورأى أن البلجيكي سيضيف المزيد من الهدوء والإبداع والقيادة إلى الفريق بما يملكه من التأثير والخبرة، سواء داخل الملعب أو في غرفة الملابس.

كما تعاقد يونايتد، الثلاثاء، مع ​الويلزي ‌كارل دارلو، حارس المرمى الدولي، مدة عامين بعد رحيله عن ليدز ‌يونايتد.

وغادر دارلو صفوف ⁠ليدز ​بعد انتهاء ⁠عقده، يونيو الماضي، بعدما شارك في 38 مباراة مع فريق المدرب دانييل فاركه منذ انضمامه من ⁠نيوكاسل يونايتد 2023 ‌بموجب عقد يمتد لثلاثة ​أعوام.