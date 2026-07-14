الخميس.. الأهلي يستقبل ترينكاو

يلتحق البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بمعسكر النادي، الخميس المقبل في البرتغال، تمهيدًا لبدء تدريباته مع الفريق، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وبيّنت المصادر أن وصول ترينكاو إلى المعسكر سيتزامن مع انتقال بعثة الأهلي إلى البرتغال، حيث يختتم الفريق المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في النمسا، قبل أن يدشن المرحلة الثانية، الخميس المقبل.

وينتظر أن يدخل اللاعب البرتغالي التدريبات فور وصوله، ضمن تحضيرات الأهلي للموسم الجديد، بعد إكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بانتقاله.

ومساء الإثنين، كشف حساب «الرياضية عاجل» على منصة «إكس» عن اجتياز ترينكاو الفحص الطبي في بلاده، تمهيدًا لتوقيع عقد مع الأهلي يمتد حتى 2030. ونقلًا عن مصادر خاصة، لفت الحساب إلى إبرام الصفقة مقابل 40 مليون دولار للنادي البرتغالي.

وكانت إدارة النادي الجداوي حسمت اتفاقها مع سبورتينج لشبونة على شراء عقد ترينكاو، في إطار تحركاتها لتعزيز خيارات الفريق الهجومية قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.