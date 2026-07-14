غرب آسيا.. الجوف يبدأ سلة الكراسي بالمستقبل

يشارك نادي الجوف لذوي الإعاقة في منافسات بطولة غرب آسيا العاشرة لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تستضيفها الأردن حتى 20 يوليو الجاري، بمشاركة من أندية المستقبل الفلسطيني، أجيال الغد الأردني، والهدف السوري.

ويدشن الجوف مشاركته في البطولة القارية بمواجهة المستقبل الفلسطيني، ثم أجيال الغد والهدف السوري تواليًا.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يأتي حضور نادي الجوف في هذه البطولة امتدادًا لمسيرته المتميزة في رياضة ذوي الإعاقة، وتجسيدًا لما تحظى به الرياضة السعودية من دعم واهتمام أسهم في تعزيز حضور الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

ووصلت بعثة الجوف إلى العاصمة الأردنية عمان برئاسة حمود الشمري رئيس النادي، الذي أعرب عن اعتزازه بتمثيل السعودية في هذا المحفل الرياضي الإقليمي.

وأكد الشمري أن جميع أفراد البعثة يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم عازمون على تقديم مستويات مشرفة تعكس تطور رياضة ذوي الإعاقة في السعودية والسعي نحو تحقيق البطولة.

وتُلعب المباريات بنظام الدوري من مرحلتين يتأهل بعدها الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني للمباراة النهائية، وسط توقعات بمنافسات قوية لتتويج بطل النسخة العاشرة.