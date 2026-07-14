سونيسا تتعافى وتعود إلى الجمباز

أعلنت الأمريكية سونيسا لي، لاعبة الجمباز الأولمبية، الحائزة على ذهبيتين أولمبيتين، الثلاثاء عودتها إلى التدريبات قبل أقل من عامين على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس.

ونشرت لي، التي تعافت من مرضين نادرين في الكلى لتشارك في أولمبياد باريس 2024 وتحصد ثلاث ميداليات مع الولايات المتحدة، مقطع فيديو عبر إنستجرام أرفقته بتعليق مقتضب جاء فيه «لقد عدت».

وقالت لاعبة الجمباز الأمريكية في الفيديو الذي استعرض أبرز محطات مسيرتها: «أعرف ما أنا قادرة على تحقيقه، وأنا مستعدة لبذل كل ما يلزم للوصول إلى هناك».

بدوره، رحب ‌الاتحاد الأمريكي ‌للجمباز بعودتها، إذ كتب ​على منصة «إكس»: «الرحلة المستمرة.. أهلا بعودتك».

واضطرت اللاعبة صاحبة الأصول الآسيوية إلى ملازمة الفراش لأسابيع، كما توقفت عن ممارسة الجمباز لمدة خمسة أشهر بسبب الآثار الجانبية لأدوية علاجية كانت تتعاطاها.