مايوركا ثالث تجارب الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد خوض فريقه الأول لكرة القدم ثالث مبارياته التجريبية أمام ريال مايوركا الإسباني، 30 يوليو الجاري، ضمن معسكره الإعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

ويستهل الفريق الجداوي تجاربه، الثلاثاء المقبل، بمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، قبل أن يلتقي لاس بالماس الإسباني، 25 من الشهر ذاته.

وينافس ريال مايوركا في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني، ويعود تأسيسه إلى عام 1916، ويتخذ من مدينة بالما في جزر البليار مقرًا له، ويخوض مبارياته على ملعب «سون مويكس»، فيما يعد تتويجه بكأس ملك إسبانيا عام 2003 أبرز إنجازاته.

ووصلت بعثة «النمور» الثلاثاء إلى إسبانيا ضمن مرحلة الإعداد الثانية استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

ورافق البعثة 14 لاعبًا أجنبيًا، يتقدمهم الصربي بريدراج رايكوفيتش، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والفرنسي موسى ديابي، والمغربي يوسف النصيري، والإسباني أوناي هيرنانديز.

ومن المنتظر أن يلتحق الجزائري حسام عوار، وحسن كادش، وصالح الشهري بالمعسكر بعد نهاية الإجازة التي منحت لهم، نظير مشاركتهم مع منتخبي الجزائر والسعودية في نهائيات كأس العالم 2026.