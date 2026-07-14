سانتوس ينتظر صفقة ليوناردو.. ويراقب أنجيلو

ينتظر نادي سانتوس البرازيلي اكتمال صفقة انتقال مواطنه ماركوس ليوناردو مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى أياكس الهولندي من أجل الحصول على مبلغ 875 ألف يورو بدل تدريب للاعب وفقًا لشبكة «UOL» البرازيلية، الثلاثاء.

وأكدت الشبكة، أن نادي سانتوس سيحصل على نحو 3.5 في المئة من قيمة بيع عقد اللاعب، التي وصلت إلى 25 مليون يورو.

ويراقب نادي سانتوس حسب الشبكة ذاتها تحركات أياكس الصيف الجاري، بعد إتمام النادي الهولندي التوقيع مع البرازيلي كايو هنريكي من موناكو الفرنسي نظير 10 ملايين يورو، وسيحصل النادي ذاته على 3 في المئة من قيمة الصفقة كبدل تدريب.

في السياق ذاته، كشفت الشبكة البرازيلية عن أن سانتوس يراقب ملف أنجيلو جابرييل، لاعب النصر، الذي ترعرع في صفوفه، فيما إذا كان سيرحل عن ناديه في الصيف، لزيادة المداخيل الآتية من بدل التدريب، ومحاولة علاج الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها حاليًا.