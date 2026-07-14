دي بول: متحمس.. والتفاصيل الصغيرة تحسم المونديال

أوضح رودريجو دي بول لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أن الاقتراب من نهائي المونديال يمنحهم حافزًا إضافيًا.

ويواجه حامل لقب مونديال 2022 بقطر الأربعاء المنتخب الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم، بعد مشوار صعب في الأدوار الإقصائية أمام مصر وسويسرا.

وقال لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، الفائز بمونديال 2022 في تصريحات صحافية الثلاثاء: «أن تكون على بعد خطوة واحدة فقط من خوض نهائي كأس العالم مرة أخرى... لا يوجد دافع أكبر من ذلك».

وأضاف للصحافيين خلال الحصة التدريبية الأخيرة للأرجنتين: «الجميع يحب المشاركة في كأس العالم. كل مباراة بمثابة نهائي، وهكذا تعاملنا معها دائمًا. نحن نواجه منتخبًا لم نلعب ضده في هذه البطولة، وقوة كروية قدمت مستويات رائعة، تمامًا مثل بقية المنتخبات التي لا تزال في المنافسة. ستكون مباراة كبيرة». وأردف: «أنا سعيد جدا ومفعم بالحماس. شخصيًا أستمتع كثيرًا بهذه المباريات. أحاول أن أعيش اللحظة بكل تفاصيلها من دون أن تطغى المشاعر على تركيزي. لذلك نولي أهمية كبيرة للتحضير لمباراة الغد، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الهدوء والاتزان». ولم ينجح أي منتخب في الاحتفاظ بلقب كأس العالم منذ البرازيل عام 1962، وهو ما يدركه دي بول جيدًا في مساعي الأرجنتين للدفاع عن لقبها.

وقال: «حققنا ذلك من قبل في كأس كوبا أمريكا، لكن الفوز مجددًا بعد أن تكون قد فزت بالفعل يكون دائما أكثر صعوبة. البقاء في القمة لسنوات طويلة ليس أمرا سهلا، لكننا نجحنا في ذلك، وأنا فخور جدا بزملائي في الفريق". وختم قائلًا «في النهاية، تُحسم بطولة كأس العالم والبطولات الكبرى من هذا النوع بالتفاصيل الصغيرة».

وعن مشاركة قائد المنتخب ليونيل ميسي في المونديال السادس أوضح أنه يستمتع بهذا الظهور الاستثنائي، لافتا إلى أن زملاءه في المنتخب يستمدون السعادة من رؤيته يعيش البطولة بهذه الروح.

وواصل ميسي كتابة التاريخ في النسخة الحالية من البطولة، إذ لم يكتف بتعزيز رقمه القياسي من حيث عدد المباريات التي خاضها في كأس العالم «28»، بل رفع أيضًا رصيده التهديفي إلى 21 هدفًا، وهو ما يزيد من خطورته قبل مواجهة إنجلترا.

وقال دي بول عن قائده في إنتر ميامي الأمريكي: «رؤيته يستمتع بوقته تجعلني سعيدًا حقًا، بالنظر إلى كل ما مر به وهو يرتدي هذا القميص، وكل ما كان عليه أن يكافح من أجله».

وأضاف: «أعتقد أن كأس العالم هذه جعلته يستمتع بالأمر حقًا. نحن جميعًا نعرف عقليته وكيف يستعد ويتعامل مع كل مباراة، لكنني أراه سعيدًا ويستمتع بما يفعله، وكصديق له فإن ذلك يجعلني سعيدًا جدًا».