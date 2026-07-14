القادسية يكسب 50% من صفقة مسعود

يحصل نادي القادسية على 50 في المئة من قيمة انتقال نايف مسعود، لاعب فريق الفتح الأول لكرة القدم، إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الاتفاق الذي أبرمه مع الفتح عند انتقال اللاعب صيف 2024، نص على احتفاظ القادسية بنسبة 50 في المئة من قيمة أي انتقال مستقبلي.

وكانت «الرياضية» كشفت، الثلاثاء، نقلًا عن مصادرها الخاصة، عن اتفاق إدارتي الأهلي والفتح على انتقال مسعود إلى النادي الجداوي مقابل نحو 15 مليون ريال.

ويتضمن الاتفاق أيضًا إعارة عبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر، إلى الفتح، فيما تنتظر الإدارة الأهلاوية موافقة ياسين الزبيدي على الانتقال إلى النادي الأحسائي معارًا، الأمر الذي سيخفض القيمة المالية إلى 12 مليون ريال.

ويبلغ مسعود 25 عامًا، وتدرج في الفئات السنية لنادي القادسية، قبل أن يمثل الخليج معارًا على مستوى الفريق الأول، ثم ينتقل إلى الفتح صيف 2024.

وشارك لاعب الوسط في 25 مباراة ضمن منافسات دوري روشن السعودي خلال الموسم الماضي.