الفتح ينهي ارتباطه بالمقرن

وقّعت إدارة نادي الفتح مخالصة مالية مع عبد الله المقرن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لتنهي ارتباطه بالتراضي بين الطرفين وفق ما نشر عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

وانضم المقرن إلى الفتح في سبتمبر 2023، وخاض بقميصه 9 مباريات، قبل أن ينتقل بنظام الإعارة في أكثر من تجربة، كانت آخرها مع الفيصلي.

وثمّنت الإدارة الفتحاوية في منشورها ما قدمه اللاعب خلال فترة وجوده مع الفريق، متمنيةً له التوفيق في محطته المقبلة.

يشار إلى «النموذجي» افتتح مرحلة الإعداد في الأحساء، مطلع يوليو الجاري حتى الخامس منه، بإجراء فحوص طبية للاعبين كافة، وفي السادس من الشهر ذاته انطلقت التدريبات على ملعب النادي في الأحساء، شملت رفع المعدل اللياقي، فيما يستمر المعسكر الجاري في ماربيا الإسبانية حتى 4 أغسطس المقبل في مرحلته الثالثة، على أن تكون المحطة الأخيرة في الأحساء من 5 إلى 12 من الشهر ذاته.